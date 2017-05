Requiere Lerdo apoyo federal y estatal ante drenajes a punto de colapsos

Lunes 22 de may 2017, 7:54pm

Son 160 millones los que necesita Lerdo para reparar drenaje, tomas de agua y poder pavimentar las zonas donde se realicen excavaciones para hacer los cambios de tuberías únicamente en lo que corresponde al Centro de la ciudad.

Ante ello la alcaldesa María Luisa González Achem ha estado realizando gestiones tanto en el Gobierno Federal como en el Gobierno del Estado.

“Uno de los drenajes es de 1948. Me fui a México a tocar puertas. Vi a Rosario Robles de Sedatu y tengo al menos mayor orientación para gestionar los recursos ya que no existe una partida o un programa que me permita obtener recursos para reparar todo de una vez”, dijo la alcaldesa María Luisa González Achem.

La cantidad es arrojada en base a un estudio y estimaciones sobre tomas domiciliarias y pavimentos a partir del mismo realizado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal).

Debido a que el presupuesto anual de Lerdo oscila en los 500 millones de pesos en total para obra pública, servicios, operatividad de las diferentes áreas de la Administración Municipal, nómina, apoyo social, prestaciones y demás es imposible que el Ayuntamiento pueda cubrir los 160 millones de pesos con el presupuesto del que dispone.

González Achem dijo que se encuentra muy preocupada en especial por las condiciones de uno de los drenajes que básicamente atraviesa toda la ciudad.

“Son 5 áreas las mas necesarias. Voy a platicar con el gobernador y con el gobierno federal. Este año”, dijo.

En lo que va de la Administración se han realizado reparaciones en drenajes de áreas como Villa Juárez, Juan E. García, Sapioriz, en La Loma, Margarito Machado.

”Hemos estado resolviendo la arte rural y la mas importante de aquí pero yo necesitaba un estudio completo para poder programas y hacer proyectos mayores”, dijo la alcaldesa.

Aseguró que hay áreas donde ya no hay tubería sino solo los conductos de tierra pero que en la zona centro hay áreas muy compactas. “Estoy tocando puertas con personas que manejan presupuestos a nivel nacional. El gobernador sabe que andamos en esto”, dijo la alcaldesa.



