Itatí Cantoral regresa a Orange is the New Black

Como Soraya Montenegro

Itatí Cantoral recuerda a su personaje de ‘Soraya Montenegro’, de la telenovela ‘María la del Barrio’, en un nuevo clip de la serie ‘Orange Is The New Black’.

Próxima a estrenar su quinta temporada, en esta ocasión Itatí Cantoral vuelve a imaginar a Soraya recluida en la cárcel de Litchfield, donde se encuentra con algunos personajes quienes, en el clip, la reconocen emocionadas y le piden que reinterprete una de sus más icónicas escenas, la de la 'maldita lisiada'.

Ya Itatí había hecho en el pasado un clip promocional para la serie, donde también aparecía personificando a Soraya Montenegro como una presa más en la cárcel donde se desarrolla la serie. En ésta como en la pasada ocasión, los más emocionados son los fans, al ver el cómico choque entre estos dos mundos, y personajes, de ficción.



Clip promocional. (YOUTUBE)

