Fellowes entrega 'Belgravia'

Lunes 22 de may 2017, 3:53am

El creador de la exitosa serie televisiva Downton Abbey, Julian Fellowes, ambiciona ofrecer "una buena lectura de playa" con su último proyecto narrativo, "Belgravia", una novela "de esperanza" en la que las diferencias de clase vuelven a adoptar un papel central.

Ambientada en el siglo XIX, "Belgravia", recién publicada, recurre al romance, las intrigas familiares, las tensiones o las diferencias sociales para fraguar una entretenida trama sobre la Inglaterra victoriana.

El reconocido guionista, novelista y cineasta británico, de 67 años, opina en una entrevista que se trata de "un libro para comprar y leerlo en la playa tirado en una toalla".

"No creo que vaya a cambiar la civilización occidental, tal y como la conocemos, aunque confío en que será una buena lectura, porque en la mayoría de las cosas que hago, la narrativa es una parte importantísima", reflexiona.

Fellowes apenas ha tardado cuatro meses en completar la historia, que algunos medios locales encumbran ya a la categoría de clásico moderno, y en la que se enredan los destinos de dos familias alejadas por su condición.

Precisamente, la noción de clase es un tema frecuente en sus trabajos, "un fenómeno interesante" que continúa hoy, según sostiene, siendo "un elemento determinante en la vida hasta un extremo aterrador".

La novela, que ya ha logrado situarse en las listas de libro más vendidos en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia e Italia, encierra además la "filosofía" de su creador: "Que cada uno tiene la capacidad de hacer que su vida sea lo que quiera".

"Es una novela sobre esperanza, optimista, como la mayor parte de mi trabajo aunque yo soy, en mi vida personal, bastante pesimista", observa.

Con un retrato de una sociedad marcadamente clasista, en la que los nuevos ricos de la industria y el comercio comienzan a codearse con la aristocracia más arraigada, el libro arranca en la víspera de la batalla de Waterloo, en 1815.

La alta sociedad británica se reúne en Bruselas para celebrar una pomposa y elitista fiesta que se convertirá en una de las más trágicas de la historia.

Tras sus anteriores novelas "Esnobs" (2004) y "Pasado imperfecto" (2008), y con un currículo plagado de reconocimientos -entre otros, tres Emmys como creador, guionista y productor de "Downton Abbey" y un Oscar al mejor guión por la película "Gosford Park"- no descarta escribir otra novela aunque afirma que "nunca sabe" qué es lo próximo que hará.

Para lanzar "Belgravia", los lectores pudieron descargar online los once capítulos en formato digital, en capítulos semanales, hasta la publicación de la obra en papel, un proyecto original que aúna la tradición de la novela victoriana con la tecnología moderna.

Se creó también una aplicación informática para poder recorrer las ubicaciones en las que se desarrolla la acción.

"La idea me hacía gracia, me pareció ingenioso, sobre todo por mezclar una historia del siglo XIX con una aplicación del siglo XXI.

Me pareció divertido", comenta al respecto.

Al parecer, ya hay un proyecto para adaptar el libro a una miniserie de televisión, que "no tendrá nada que ver" con la extensión de la popular saga "Downton Abbey", con la que logró un éxito de audiencia arrollador que no vio venir, en un momento "en el que en Inglaterra se pensaba que los dramas de época estaban muertos, acabados, eran para personas mayores y no le interesaban a nadie".

En la creación de los personajes de "Belgravia", buscó que el lector "cambiara su idea del personaje a medida que éste evoluciona, al empezar con alguien que no es necesariamente admirable y presentarlo gradualmente bajo una luz distinta en una situación diferente".

Fellowes, que desarrolló una carrera como actor durante 25 años, no tiene, por el momento, planes de retirarse: "Mi gran éxito llegó bastante tarde, escribiendo, no actuando, con 'Gosford Park', cuando tenía 50 años", recuerda. En este sentido, el escritor considera que cuando el éxito "llega tarde", hay "muchísimas cosas con las que ponerse al día; no te quieres relajar y que termine".

Cortesía

JULIAN FELLOWES

Del set a los libros

Actor, escritor y guionista inglés, Julian Fellowes estudió en Cambridge y ha aparecido en numerosas series de televisión, aunque sus mayores éxitos los ha conseguido en la escritura y creación de series y películas como Gosford Park o la premiada Downton Abbey. Suyas son las historias de las miniseries "Little Lord Fauntleroy" (1995) y "Downton Abbey", ganadora de cuatro premios Emmy incluyendo mejor miniserie y mejor guión. También suyos son los guiones de los largometrajes "Gosford Park" (2001), por el que ganó el premio Oscar al mejor guión original; "La feria de las vanidades" (2004); "Laberito de mentiras" (2005); "La reina Victoria" (2009) y "The Tourist" (2010), entre otras.

Para leer El autor británico ha escrito historias como: El autor británico ha escrito historias como: ⇒ Snobs, Un divertido retrato de la clase alta. ⇒ Pasado Imperfecto, en 2008. ⇒ Un espía entre nosotros. ⇒ El mundo de Downton Abbey. ⇒ Belgravia.

Sorprendente. Julian Fellowes, es un actor, escritor y guionista, tan clásico y ácido como sus personajes, ahora regresa con un éxito editorial que se apodera de las ventas, la novela Belgravia.

Apoyo. En torno a su novela el escritor inglés ha creado un portal con acciones interactivas que muestran los paisajes sonde sucede.

Éxito. La escena internacional lo conoció con gran impacto como escritor, aunque tenía años como actor y guionista en el mundo.

Etiquetas:

Más de Cultura

... Anterior Siguiente ...