Candidatos deben comprometerse contra rezago educativo: Mexicanos Primero

El organismo Mexicanos Primero exhortó a las y los candidatos a gobernador de Coahuila a pronunciarse públicamente a favor del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes del Estado, pues actualmente el estado se encuentra rezagado en la materia educativa.

“En el contexto del proceso electoral que culminará el 4 de junio, los coahuilenses cuentan con la oportunidad de situar a la educación como la máxima prioridad de la administración entrante. Que las y los candidatos se pronuncien de la manera clara y abierta respecto de su programa educativo y las acciones que la ley marca, es una exigencia que como sociedad civil nos corresponde hacer efectiva”, resaltaron.

Resaltaron que los 10 Compromisos por la Educación con Equidad y Calidad en Coahuila cuentan con un fundamento legal en las leyes vigentes y son un punto de partida para dar seguimiento al cumplimiento cabal de la gestión de la candidata o candidato que resulte ganador.

El sistema educativo de Coahuila registra un retroceso importante de subrayar, esto de acuerdo con el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE).

Señalaron que entre éstos resalta que cinco de cada 10 jóvenes no terminan su educación obligatoria en tiempo y forma, asimismo siete de cada 10 salen de educación básica sin haber aprendido lo elemental.

Aseguraron que tres de cada 10 normalistas no aprenden lo que necesitan en su formación inicial para ejercer a plenitud su vocación, por otro lado solo 1 de cada 10 maestros de nuevo ingreso cuentan con un tutor asignado.

Y en 3 de cada 4 escuelas públicas no se registra una participación social efectiva.

Explicaron que ante la realidad descrita, la presente contienda electoral ofrece genuinas señales esperanzadoras para el avance del derecho a aprender de las niñas, los niños y jóvenes de Coahuila.

“Los coahuilenses tienen derecho a saber qué candidatos a gobernador en su entidad están a favor de la transformación educativa y quiénes están a favor del status quo porque les reconforta; así como qué candidatos a gobernador se comprometen con el Estado de Derecho y quiénes seguirán permitiendo una serie de abusos y omisiones en la ley”, exponen.

Explicaron que un candidato que carece de propuesta educativa no merece la confianza de los ciudadanos, sino merece ser reprobado, pues no alcanza a percibir la urgencia e importancia de la educación como motor de desarrollo y no hace efectivo el derecho a aprender de los niños y jóvenes.

“A los candidatos que quieran ganar la confianza de los votantes, les toca comprometerse”, demandaron.

Por último manifestaron que siempre que hay una elección se renuevan señales esperanzadoras en el avance del derecho a aprender.

“Para los coahuilenses, la tarea apenas empieza el 4 de junio. Los ciudadanos estaremos vigilantes y pendientes de reconocer el cumplimiento, bien dispuestos a prestar amplio apoyo para la implementación honesta y decidida, prestos a exhibir el incumplimiento y firmes al exigir la corrección”, finalizaron.



