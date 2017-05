Odin se identifica con 'Lucas'

El siglo de torreón

Odin Dupeyron quiere que el p√ļblico lagunero se cuestione y reflexione con su montaje Lucas.

De la mano de Mauricio Ochmann, √Črika Blenher, Mayra Rojas y Servando Monzetti, Odin plasmar√° en el escenario del Teatro Nazas los prejuicios que existen en la sociedad, pero tambi√©n hablar√° del amor, la familia y la amistad.

El actor platic√≥ con El Siglo de Torre√≥n de su visita este domingo a La Laguna, por lo que se dijo estar confiado en que Lucas gustar√° al p√ļblico.

"Estamos contentos, confiados en que le guste a la gente mi trabajo y la gente disfrutará un poco de esta nueva historia esta obra de teatro que es diferente a las demás, aunque es igual porque me gusta tocar esos temas humanos", explicó Odin por vía telefónica.

Lucas es una obra de teatro escrita, dirigida y actuada por Odin Dupeyron. Se estren√≥ en el a√Īo 1995, se mont√≥ en el 2005 y nuevamente este a√Īo es su tercera versi√≥n.

"Yo quer√≠a montar Lucas, es una obra que a m√≠ me encanta, pero √ļltimamente se dio todo este asunto del tema de las familias que empez√≥ haber estas marchas a favor de la familia y en contra de la adopci√≥n, el matrimonio. Me pareci√≥ que era un buen momento para hablar de estos temas, un personaje gay que interpreto yo y habla de discriminaci√≥n y habla de derechos, como hablo en todas mis obras, ser√° divertida, amena y con mucho respeto. Pero lo cierto es que las obras van m√°s all√° de lo que es, lo mismo pasa con Lucas", dijo el tambi√©n conferencista.

Hoy a las 8 de la noche, Dupeyron hablar√° de la familia, la amistad y el amor, temas que siempre han estado junto al actor en sus diversas producciones.

"El dinero es lo que mueve al mundo pero el amor es lo que hace que valga la pena. Es estar dando vueltas, el amor es una exaltación embriagante y es el deseo del bienestar de la otra persona, el dar amor es bondadoso y es incondicional de alguna manera. Entonces en Lucas hablamos mucho de eso, de los lazos que te unen por amor a las personas que puede ser tanto un amor romántico como un amor de amistad, como un amor de familia, es lo que estamos tocando".

La historia trata sobre "Lucas" (Odin Dupeyron), un reconocido artista pl√°stico que le renta un cuarto de su penthouse a su mejor amiga "Inga" (√Črika Blenher), quien supuestamente s√≥lo se iba a quedar un par de semanas, pero que ya lleva instalada ah√≠, mucho m√°s que eso. "David" (Mauricio Ochmann), aunque es m√°s joven que "Lucas" e "Inga", tambi√©n es un amigo entra√Īable que pasa demasiado tiempo en ese penthouse. Una noche, un acto de lo m√°s natural pero inesperado, se transforma en un suceso fant√°stico y extraordinario que dar√° un vuelco inusitado a sus vidas, y por ello ser√°n sometidos a la inspecci√≥n de un "Lord ingl√©s" (Servando Monzetti) y de una severa asistente social (Mayra Rojas), asignada por un juez especialista en casos‚Ķ poco ortodoxos.

"De toda la gente que piensa distinto o que siente distinto y puede ser un poco juzgada y cuestionada por ello, las mujeres, los jud√≠os, los negros, los homosexuales o los artistas, o cualquier persona que siente que no se halla en la sociedad o que siente que le cuesta un poco de trabajo encontrarse, creo que eso es Lucas. Pero adem√°s es un ser adorable fant√°stico, es un sol, la gente ama a Lucas, de esta manera ense√Īa cosas muy importantes del amor y el respeto", extern√≥ el actor.

Al cuestionarle a Odin c√ļal es su secreto para alcanzar el √©xito, √©l coment√≥ que es porque la gente se identifica con sus personajes.

"No tengo ning√ļn problema en tocar temas dif√≠ciles y escabrozos porque los tomo con respeto, la gente se identifica con ellos aunque no haya sido abandonado por tu pap√° o aunque no te hayas querido matar o aunque no seas gay en el caso de Lucas. La gente se identifica, logras entender el mundo de diferentes formas, el secreto de mi √©xito es que lo que digo, lo digo como una postura ante la vida y la gente lo toma as√≠ y le gusta", recalc√≥.

Sobre sus próximos proyectos, Odin mencionó que por el momento desea seguir trabajando en Lucas y después se tomará un tiempo para descansar.

Por √ļltimo, invit√≥ a los laguneros a asistir al teatro.

"La gente de Torreón que ha ido a A vivir, a Veintidós, Veintidós, que conoce mi trabajo que conoce quién soy, no se pierdan mi nueva obra de teatro Lucas, donde me encantará compartir con ustedes muchas ideas y una nueva forma de ver la vida me parece que es importante y se van a divertir se van a reír mucho", concluyó.

Etiquetas:

M√°s de Espect√°culos

... Anterior Siguiente ...