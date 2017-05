AMLO: 'simulación', el bloque opositor

EDITH GONZáLEZ Y MARY VáZQUEZ

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el bloque opositor anunciado ayer por los dirigentes de PRD y PAN con miras al 2018, se trata de una simulación.

AMLO estuvo ayer en Francisco I. Madero y Torreón, acompañando a los candidatos de Morena: Armando Guadiana, quien busca la gubernatura del estado y Willy Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Torreón, así como a los candidatos y candidatas que compiten por las diputaciones locales.

Cuestionado sobre el bloque opositor anunciado dijo: "Es una simulación de los dirigentes de del PAN y del PRD, si quieren sacar al PRI, ¿por qué se van a esperar hasta el 2018?, ¿por qué no ahora que en el Estado de México se puede hacer una alianza para sacar al PRI?".

"No se quieren unir en el Estado de México porque no se los permite Peña, están de paleros con el PRI tanto los dirigentes del PAN como los del PRD, aquí no fueron juntos porque no se los permitió Moreira".

Con respecto al estado de Coahuila insistió en que el PRI y el PAN son lo mismo y como prueba citó la exoneración de Humberto Moreira por parte de la PGR, cuando Calderón era presidente.

"Anaya canalla, está diciendo que va a meter ala cárcel a Moreira cuando ellos mismos por influencia de Peña Nieto y por órdenes de Calderón exoneraron a Moreira, a su esposa, a su suegro, bueno lo dije al vez pasada, presenté hasta pruebas y ahora regreso y es la misma cantaleta, los del PAN diciendo que van a investigar a Moreira".

Además descartó que el candidato a la gubernatura de Morena, Armando Guadiana, vaya a declinar por algún candidato.

Visita. Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer en la región para apoyar a los candidatos de Morena.

