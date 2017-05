Dispuesta Zavala a ir con el sol azteca

'HAY ALIANZAS ENTRE EL PAN Y EL PRD QUE HAN SIDO MUY BUENAS'

La aspirante presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala dijo que sí le interesaría encabezar una alianza con el PRD para la contienda presidencial de 2018, luego del anuncio que hicieron los líderes nacionales Ricardo Anaya y Alejandra Barrales.

En entrevista, luego de participar en un evento de apoyo a Josefina Vázquez Mota, Zavala dijo que todos deben estar interesados en ir por las mayores alianzas posibles, pero las alianzas más importantes son con los ciudadanos.

De manera paralela, mencionó que es fundamental que los partidos políticos volteen a ver a los ciudadanos, para entender qué es lo que necesita México.

-¿Pero con el PRD?, se le preguntó a Zavala.

-Sí, yo soy una persona que a falta de segundas vueltas nos están obligando a las alianzas y de todos modos siempre que se escucha salimos ganando todos.

Además mencionó que todo lo que sea escuchar, abrir las puertas y dialogar con verdad le ayudaría porque la política es eso, "la política es diálogo, escucharnos unos a otros, no es por fuerza unanimidades también es competencia, desde luego, pero también es diálogo y a mí me da mucho gusto que volteemos a ver a los ciudadanos, estoy trabajando y no exactamente con las cúpulas de partidos y me da gusto que hayan salido con alianza".

Describió que hay alianzas entre el PAN y el PRD que han sido muy buenas y, sobre todo, cuando hay intereses superiores como México. Recordó que ha ido a apoyar las alianzas entre el PAN y el PRD en distintos estados como Veracruz, Nayarit y otros estados y recordó que el PAN quiso ir en alianza con el sol azteca en el Estado de México, pero, no se pudo cristalizar.

Contra AMLO Zavala criticó: Zavala criticó: ⇒ El ultimátum que envió Andrés Manuel López Obrador al PRD y al PT. ⇒ Para que declinen a favor de su abanderada en el Estado de México, Delfina Gómez y así ir juntos en 2018.

A favor. Margarita Zavala recordó que ya ha ido a apoyar las alianzas entre el PAN y el PRD.

