Bloque opositor para el 2018 es una simulación: AMLO

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrado, dijo que el bloque opositor anunciado esta mañana por los dirigentes de PRD y PAN con miras al 2018 se trata de una simulación.

"Es una simulación de los dirigentes de del PAN y del PRD, si quieren sacar al PRI, ¿por qué se van a esperar hasta el 2018?, ¿por qué no ahora que en el Estado de México se puede hacer una alianza para sacar al PRI?".

"No se quieren unir en el Estado de México porque no se los permite Peña, están de paleros con él (Peña Nieto) y el PRI tanto los dirigentes del PAN como los del PRD, aquí no fueron juntos porque no sé los permitió Moreira".

Dijo que en el Estado de México el presidente Enrique Peña puso a Josefina Vázquez Mota y a Cepeda del PRD y no les permite que se unan "porque están haciendo el juego sucio en contra de la maestra Delfina, pero les vamos a ganar".

Con respecto al estado de Coahuila insistió en que el PRI y el PAN es lo mismo y descartó que el candidato a la gubernatura de Morena, Armando Guadiana, vaya a declinar por algún candidato.



