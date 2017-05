Candidata denuncia hostigamiento de lideresas del PRI

Sábado 20 de may 2017, 11:55am

Ángeles Zorilla, candidata local por el Distrito X del Partido del Trabajo (PT), hizo esta mañana una denuncia pública en contra de las lideresas del PRI de la colonia Valle La Rosita, por hostigamiento.

Señaló que los hechos se registraron el pasado jueves por la noche cuando al acudir a uno de sus actos de campaña sobre la calle Lago Mirasol esquina con Tauro, -cerca de un terreno baldío- algunas mujeres se acercaron para decirle que para estar haciendo proselitismo, tenía que pedirle permiso al líder de la colonia.

"Volteo y les digo, ¿saben qué?, con todo respeto les digo que yo puedo estar en cualquier colonia de mi ciudad conociendo a la gente y más porque estoy en campaña, es mi derecho de hacer proselitismo en todas las colonias de mi distrito", detalló.

Sin embargo, bajo el argumento de que la colonia es "territorio de Riquelme", y de que "ahorita va a ver", las mujeres continuaron insistiendo en que la candidata se tenía que retirar.

Zorrilla dice que a tal grado llegó el percance, que al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal para evitar un incidente.

"Eran dos personas primero, y a los cinco minutos, ya era la multitud, toda la colonia encima de mí. Jamás llegó el tal 'Profe Nacho' (supuesto líder) ni una mentada Mónica", explicó.

La candidata del PT, llamó a las gestoras sociales a "respetar, y a que sepan que hay otros partidos, que todos los candidatos tienen derecho a visitar y conocer a los ciudadanos, ellos van a decidir por quien votar, la gente deveras, ya está harta del PRI".

"Al final les dije que era su derecho acudir a votar, que no se dejaran coaccionar y que no permitieran estos abusos porque a la señora que me recibió en su casa le dijeron que la iban a sacar de su vivienda. Todos los ciudadanos coahuilenses tenemos que tomar conciencia de que ya es momento de abrir los ojos, levantar la voz y sacar al PRI", finalizó.



