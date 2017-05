Les tumban el juego

TORREÓN, COAH.-

Falla Esmailin Caridad y Laguna cae en el primero de la serie con Veracruz

Esmailin Caridad falló el intento de salvamento al permitir a Alan Espinoza pegar elevado de sacrificio que haría anotar a Balbino Fuenmayor la carrera con la que los Rojos del Águila de Veracruz dejaron tendidos anoche a los Vaqueros del Unión Laguna al derrotarlos por pizarra de 3 carreras a 2, en el inicio de la serie celebrada en el estadio Beto Ávila, del puerto de Veracruz.

Toman la ventaja

El italiano Álex Maestri abrió el juego por el histórico equipo porteño y logró colgar el primer cero, pero en la segunda entrada los Vaqueros echaron a andar el score, gracias a doblete de Brad Snyder por todo el jardín central, seguido por Welington Dotel quien pegó batazo similar para llevar al estadounidense hacia el pentágono, poniendo adelante a la visita.

Por Unión Laguna abrió juego el juvenil José Francisco Barajas, quien tomó el lugar que dejó vacante Stephen Landazuri en la rotación del equipo Guinda, luciendo bien el derecho nacido en Las Vegas, Nevada, al retirar en orden las dos primeras entradas, pero en el tercer capítulo le empataron el juego. Abrió fuego Alan Espinoza con rola fuerte que golpeó al lanzador arriba de la loma, la pelota tomó gran altura y el corredor llegó a salvo a la primera almohadilla, para que enseguida el cubano Luis Fonseca lo llevara a la intermedia con toque de sacrificio.

Siguió Iván Jiménez para disparar hit sencillo con línea fuerte hacia el jardín izquierdo, colocando corredores en las esquinas y aunque Gerson Manzanillo falló con elevado corto hacia el bosque de la izquierda para ceder el segundo out, una mala ejecución defensiva permitiría a los Rojos anotar la del empate. Salió Jiménez al robo de la segunda base, por lo que el cátcher Alejandro Flores tiró a la intermedia tratando de retirar al corredor, pero puso su tiro en el jardín central, con lo que Espinoza fácilmente timbró la del empate.

A partir de entonces se forjó un estupendo duelo de pitcheo, aunque Maestri admitió una carrera más en el quinto inning, perjudicado por un error de su defensiva. Abrió Jerome Peña negociando base por bolas, Flores elevó al central para el primer out, pero Ethan Chapman sacudió tubey por el bosque de la derecha, para que enseguida Francisco Lugo diera rola de botes altos por tercera base, donde Deibinson Romero inexplicablemente perdió la pelota que ya estaba en su guante, cometiendo un error que permitió a Peña llegar a home y devolver a los Vaqueros la delantera.

El bullpen de Unión Laguna cumplió con el propósito de mantener la ventaja mínima, Édgar Gómez sacó una entrada, Jovani López retiró un tercio, el mochiteco José Manuel López se hizo cargo de la séptima y Maikel Cleto colgó el cero en el octavo rollo. Mientras eso sucedía, Vaqueros dejaba hombres en posición de anotar, fallando a la hora de conseguir carreras que más adelante extrañarían.

Falla Esmailin Caridad

Para cerrar el juego ingresó Esmailin Caridad en búsqueda de su sexto salvamento de la temporada, pero inició enfrentando a Romero, quien pegó línea difícil por segunda base, Jerome Peña se lanzó intentando hacer el fildeo, falló por poco, aunque pudo detener el viaje de la pelota, por lo que rápidamente se puso de pie y metió su tiro a primera, pero puso la pelota en la caseta local, permitiendo a Romero llegar hasta segunda base, donde fue sustituido por Alejandro Rivero para correr como emergente.

Balbino Fuenmayor continuó con imparable al derecho que puso corredores en las esquinas, mientras que el veterano Luis Mauricio Suárez detonó tremenda línea contra la barda del jardín derecho, haciendo anotar a Rivero la del empate y poniendo a Fuenmayor en la antesala. Juan Martínez se ponchó para el primer out, pero no dieron base intencional a Espinoza, quien al primer pitcheo elevó al jardín central, donde Chapman consiguió el segundo out, pero su tiro fue apenas corto y no impidió a Fuenmayor anotar en "pisa y corre" la carrera de la victoria y dejar así tendidos en el terreno a los Vaqueros.

Decisión

El triunfo fue para Fernando Nieve en relevo de una entrada en blanco, sin hits, regaló un pasaporte y ponchó a dos enemigos. Esmailin Caridad cargó la derrota al conseguir 2 tercios de entrada, pero a cambio le dieron 3 imparables, buenos para 2 carreras limpias, no expidió boletos y recetó un chocolate.

La serie continúa hoy a las 18:00 horas, con duelo monticular entre el zurdo Édgar Osuna (5 - 2; 3.61 ERA) por Unión Laguna y el texano Chris Rocha (1 - 0; 8.66 ERA) abrirá por Veracruz.



