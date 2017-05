Irrumpe en rueda de prensa del PAN

Sábado 20 de may 2017, 7:21am

SALTILLO, COAH.-

Implicado en caso de cuentas de familiares de HMV causa escándalo

Uno de los implicados en la transacción de 62 millones de dólares a cuentas bancarias de familiares de Humberto Moreira protagonizó un escándalo político ayer en Saltillo, al irrumpir la rueda de prensa de Acción Nacional.

El profesor Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, supuesto implicado en las transacciones arremetió contra panistas , al indicar que se le difama.

Fue a las 11:20 horas que Esquivel interrumpió la rueda de prensa encabezada por el líder Nacional del PAN, Ricardo Anaya, y el candidato, Guillermo Anaya.

Esquivel Sánchez acaparó los reflectores al gritar que nada tiene que ver con la transferencia de recursos en Mónaco e Isla Caimán.

"Yo no estoy involucrado, Reforma miente, yo no tengo ni he tenido pasaporte", dijo en medio de la sala donde se desarrollaba el evento, por lo que fue retirado del lugar.

"Fuera, fuera", gritaban simpatizantes panistas. Al no poder hablar, salió del recinto.

En entrevista, indicó que teme por su seguridad y la de su familia, al comentar que la publicación del diario Reforma lo señala como una de las persona involucradas en la transferencia de recursos por más de 62 millones de dólares.

"Hago responsables a los panistas de lo que pueda pasarme", agregó.

Por su parte, Ricardo Anaya indicó que Esquivel no se encuentra dentro de las personas denunciadas, por lo que no abordarán el tema.

'Temo por mi vida'

El profesor Cuauhtémoc Esquivel Sánchez indicó que tema por su seguridad, al indicar que ha sido exhibido en medios nacionales.

"El problema es que ellos, el PAN, no tuvieron los pantalones para investigar lo que estaban diciendo. Ya basta de señalar a gente inocente. Yo los responsabilizó a todos, porque ahora la gente piensa que tengo dinero", dijo en entrevista.

Asimismo comentó que no conoce al exgobernador, Humberto Moreira, pero sí a su hermano menor, Iván, pues es su compañero de trabajo.

Fue el pasado 16 de febrero que el diario Reforma públicó que Humberto Moreira está relacionado con cuentas bancarias en el extranjero.

De acuerdo al diario, en febrero de 2013, una de las cuentas ligadas al exgobernador tenía 12.1 millones de dólares, pero para agosto de ese año llegó a 18.6 millones, al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National. Esta última a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, ubicado como funcionario del sector educativo en Coahuila.

En enero de 2016, Humberto Moreira fue detenido en España al ser investigado de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, pero el 22 de enero fue liberado al carecer de pruebas.

No obstante, el 5 de febrero de 2016, el Departamento del Tesoro alertó de los movimientos sospechosos por supuesto lavado de dinero de los familiares de Humberto Moreira.



'Lucha'. Fue a las 11:20 horas que Esquivel interrumpió la rueda de prensa encabezada por el líder Nacional del PAN, Ricardo Anaya.

