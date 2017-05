La piloto llegó sin buscarla

Sábado 20 de may 2017, 8:12am

El actor Mauricio Aspe participa en la serie de Televisa la cual se estrena el domingo

La calidad artística de Mauricio Aspe lo regresó a Televisa. Sin buscarlo, el actor tuvo la oportunidad de volver a trabajar en la televisora.

Mauricio Aspe platicó con El Siglo de Torreón sobre su participación en la serie La piloto, la cual se estrena este próximo domingo 21 de mayo.

"Con la intención de trabajar por todos lados, estoy contento y feliz, cuando uno no busca las cosas y te llegan por sí solas es mejor.

"La Piloto es un proyecto buenísimo con una calidad actoral y una historia que va a atrapar a todo México", explicó el actor quien da vida a "Mena".

La serie basada en un testimonio real, "Yolanda Cadena" (Livia Brito), una azafata mexicana, siendo muy joven aprendió a pilotear avionetas y helicópteros, realizando viajes ilegales. Quien la metió en el negocio fue su novio, "John Lucio" (Arap Bethke), quien después la traicionó y entregó a su peor enemigo: el "Coronel Santamaría" (Tommy Vázquez).

El personaje de Aspe será un villano que estará al servicio de los hermanos "Lucio", quien tendrá que resolver los conflictos de sus "patrones".

"'Mena' se encargará de resolver todo lo que no sale bien en la corporación, yo soy el que los mete en el camino, si no paga a tiempo me voy a cobrar como sea.

Yo creo que sí me voy a enamorar aunque tendré muchas mujeres, seré mujeriego", dijo Aspe luego de soltar carcajadas.

La serie la cual se estrena este domingo a las 21:00 horas entrará en el lugar de La doble vida de Estela Carrillo, quien Aspe espera tener el mismo éxito que la telenovela que protagoniza Ariadne Díaz.

"Tenemos una gran responsabilidad y sabemos que le va a gustar muchísimo a México".

Por otra parte, el actor resaltó el cambio que ha realizado Televisa en sus producciones, dejando un poco la típica telenovela para pasar a las series con capítulos cortos.

"Se me hace muy atinado porque queremos que La piloto marque una diferencia porque está hecha con cámaras de cine, con fotografía espectacular. Es una producción con una calidad de imagen, las actuaciones son buenas tratamos de hacer todo muy natural para que la gente se pueda reflejar con los personajes que diga que tenemos más vida, entonces es una serie que llega a marcar una diferencia y se me hace muy atinado que ahora estén haciendo este tipo de proyectos".

Sobre sus próximos planes, Mauricio aseguró que ahorita se encuentra enfocado en la promoción de la serie, aunque no descarta una segunda temporada de La piloto.

"Ahorita estoy con La piloto en lo que sale, estamos en un tipo 'stand by' para ver si vamos hacer La piloto 2, estoy en pláticas en lo que termina la promoción", explicó el actor.

Por último, Mauricio envió un mensaje a los laguneros para que no se pierdan el estreno de la serie.

"No se la pierdan es una historia que les va a gustar muchísimo tiene mucha acción, pasión, amor y tiene de todo, les va a encantar a la gente y la hicimos con muchísimo cariño espero que les guste y estén esperando con muchas ansias La piloto 2", concluyó.



De regreso. Con La piloto, Mauricio Aspe vuelve a trabajar en Televisa, luego de la apertura que deja de lado las exclusividades. (CORTESÍA)

