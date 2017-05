Siguen quejas por fallas en alumbrado público

Viernes 19 de may 2017, 9:27pm

Aunque siguen las quejas de ciudadanos, el titular de Alumbrado Público, Jesús Gómez Luján, asegura que son pocos los reportes de fallas en el sistema de alumbrado público con tecnología LED, y además defiende a la empresa concesionaria CAPT en el sentido de que sí soluciona los reportes dentro del plazo comprometido de entre 24 y 48 horas.

Dice que no porque se haya cambiado la mayor parte del sistema de alumbrado público, no quiere decir que no habría fallas.

“Son normales aunque tuviéramos todo nuevo". Para él, son pocos, los entre 580 y 800 reportes de fallas por mes, que se reportan en este servicio, “en comparación con los 2 mil 500 que teníamos en 2014 cuando todas las lámparas eran de vapor de sodio”.

De las 58 mil 600 lámparas que se cambiaron a la nueva tecnología y que era ese número de acuerdo con el censo de la CFE en esa fecha, quedan pendientes de cambiar 5 mil y de éstas es donde procede la mayor parte de las fallas”, asegura.

Para Jesús Gómez, es importante precisar el tipo de fallas que se tienen en el servicio porque se pueden deber a “daños climatológicos, o daños causados a los arbotantes, por accidentes como ocurre frecuentemente en la autopista Torreón-San Pedro”.

Explica que sólo en 25 colonias se creao infraestructura nueva de alumbrado y corresponde a las colonias más antiguas de Torreón.

Otra de las acciones que se realizaron fue en las colonias donde la infraestructura estaba incompleta por robo de cableado o lámparas dañadas. Asimismo se regularizó a quienes estaban colgados de las redes de CFE.

Explica que de las 5 mil lámparas que hay pendientes de instalar, “estamos en la fase de que se establezca quién las financiará, mediante un adéndum que se hará al contrato de concesión”.

Señala que estas lámparas de vapor de sodio se encuentran en algunas colonias de la parte sur oriente y norte de la ciudad.



