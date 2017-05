Sin identificar cuerpo calcinado

Viernes 19 de may 2017, 6:58pm

MATAMOROS, COAH.-

Aún no se ha identificado el cuerpo de la mujer que fue encontrada, calcinada en el ejido Atalaya del municipio de Matamoros. Las autoridades de la Procuraduría del Estado no revelaron mayores detalles para no entorpecer las investigaciones.´

Como se recordará el cuerpo fue localizado el pasado jueves, alrededor de las 17:00 horas, luego de que se recibió una llamada anónima en donde se indicaba que en el ejido Atalaya, bajando por la carretera, en el monte, pasando un estanque se encontraba un cadáver de una mujer , que estaba calcinado.

Se informó que la occisa es de complexión delgada de alrededor de 1.60 metros de estatura, al parecer joven de entre 17 y 19 años de edad.

Las autoridades revelaron que en el lugar se encontraron una piedra y un cabo de madera de aproximadamente 20 centímetros, manchados de sangre, una tapa de garrafón de 20 litros, una tapa y una botella de ácido muriático vacía.



