Que no quede en declaraciones el caso Humberto Moreira, pide PVEM

Carlos Puente Salas, vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consideró que a cada mexicano que cometa un delito se le debe investigar y, al que se le encuentre culpable, se le finquen responsabilidades, sin distingo de quien sea.

Esto en relación al caso Humberto Moreira, donde se reveló que familiares del exgobernador transfirieron 62.1 millones de dólares a paraísos fiscales.

“En el mismo modelo que a todos, sin violentarle los derechos, tristemente, hoy se hace un sumario primero en medios de comunicación y luego se le investiga, y a lo mejor sale culpable o no, y se le violenta el principio de presunción de inocencia y todo eso, pero más allá de eso, que no quede simplemente en las declaraciones, que se investigue, y si está, que se le castigue, pero que no quede nada más en la nota”, dijo el senador de PVEM.

