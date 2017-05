'Implicado' en cuentas Moreira irrumpe en rueda de prensa del PAN

Viernes 19 de may 2017, 12:50pm

El profesor Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, supuesto implicado en transacciones millonarias a familiares de Humberto Moreira, irrumpió en la rueda de prensa de Acción Nacional para pedir que se le deslinde del caso.

Fue durante esta mañana que el líder Nacional del PAN, Ricardo Anaya, y el candidato, Guillermo Anaya, fueron interrumpidos en rueda de prensa por Esquivel Sánchez quien acaparó los reflectores al gritar que nada tiene que ver con la transferencia de recursos en Mónaco e Islas Caimán.

“Yo no estoy involucrado, Reforma miente, yo no tengo ni he tenido pasaporte”, dijo en medio de la sala donde se desarrollaba el evento, por lo que fue retirado del lugar. "Fuera, fuera", gritaban simpatizantes panistas.

En entrevista, indicó que teme por su seguridad y la de su familia, al comentar que la publicación del diario Reforma lo señala como una de las persona involucradas en la transferencia de recursos por más de 62 millones de dólares.

“Hago responsables a los panistas de lo que pueda pasarme”, agregó.

Por su parte, Ricardo Anaya indicó que Esquivel no se encuentra dentro de las personas denunciadas, por lo que no abordarán el tema.



