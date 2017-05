Alumbrado público divide a candidatos

Viernes 19 de may 2017, 3:52am

MIGUEL MERY DEFIENDE CONCESIÓN; JORGE ZERMEñO PIDE REVISARLA

Los candidatos del PRI y PAN a la alcaldía de Torreón, Miguel Mery Ayup y Jorge Zermeño, respectivamente, dividieron opiniones en cuanto a la concesión del nuevo alumbrado público en la ciudad.

Para Mery Ayup le parece que la concesión representó un buen avance en cuanto al mejoramiento de los servicios públicos de la ciudad por la incorporación de tecnología LED, lo que vino a desechar las viejas lámparas de vapor de sodio.

"Hoy en día es el mejor calificado, junto con el servicio de limpieza y yo los continuaré, apegado a la legalidad y la eficiencia"

Destaca que lo que hace falta es colocar alrededor de 5 mil luminarias con esta tecnología y que no entraron en el contrato.

Por su parte, Jorge Zermeño Infante, dijo que se debe revisar el tema del alumbrado público, pues consideró que la obra se ha cobrado muy cara, fuera de precio, por lo que indicó que se deberá revisar muy bien el contrato, desde el proceso de licitación y los costos, que no corresponden a lo que se pretende cobrar.

"Habrá que revertir esta situación porque Torreón no debe pagar lo que no cuesta una obra de esta naturaleza", comentó, "¿por qué pagar 3 mil millones de pesos cuando es una obra que no debe pasar de los 250 millones de pesos?".

A su vez, para Mery "cada punto de luz es seguridad, es un gendarme afuera de nuestra casa, cada punto de luz es una mejor imagen, cada punto de luz es gente, familias en espacios públicos y menos violencia".

Expresa que "hemos avanzado, pero hace falta mucho por hacer en este rubro para que mejore y se logre una cobertura de servicio total, pero además con calidad". Dice estar conciente que hay quejas constantes por fallas en el alumbrado público, por lo que dice que cuando sea alcalde, se tendrá que revisar la capacidad de atención de la CAPT, pero además establecer si las fallas son en los sectores donde actualmente hay las viejas lámparas de vapor de sodio.

Con relación a las críticas sobre este servicio al que se le atribuyen fallas, así como que se trata de un servicio caro, dice que " hay muchas cosas que revisar, darle seguimiento a cada parte de la concesión, pero de ninguna manera cancelarla, sino más bien obligar a la empresa CAPT a mejorar el servicio donde es necesario.

Señala que porque no es crédito del municipio, sino de la concesionaria, "nosotros no tenemos deuda pública por este servicio".

Mery dice en lo que respecta a la licitación pública que fue transparente. Ahí está en internet la información, bases de concurso, juntas de aclaraciones, el fallo y ante quienes se dio.

Por otro lado, sobre la concesión de limpieza con PASA, Zermeño dijo que se requiere también revisar si se cumple en términos de lo que se recolecta de basura, el barrido de la ciudad, y exigir que sea un servicio eficiente. Recordó que durante su administración se obligó a la empresa a contar con camiones y barredoras nuevas, más personal para que se barriera más la ciudad, por lo que consideró que se debe buscar el beneficio para Torreón.

Zermeño dijo que no es necesario concesionar servicios que corresponde al municipio prestar.

Contrastes. El nuevo sistema de alumbrado público ya funciona prácticamente en toda la ciudad, pero ha sido muy criticado por su alto costo y las quejas por fallas.

