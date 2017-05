Decepciona a Ana Guevara liberación de agresor

Jueves 18 de may 2017, 11:02pm

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







La senadora Ana Gabriela Guevara, del Partido del Trabajo (PT), manifestó su malestar e insatisfacción con el nuevo sistema de justicia penal, luego de que se concedió la libertad al hombre que la agredió en La Marquesa en 2016.

Señaló que Fabián España Moya, quien en diciembre pasado la golpeó y le provocó fracturas en la cara por un incidente de tránsito en La Marquesa, no pagó una fianza para obtener su libertad.

Precisó que su agresor se acogió al llamado “proceso abreviado” que obliga a la reparación del daño, en este caso el desembolsó de 60 mil pesos para cubrir los gastos de cirugía y hospitalización por las lesiones físicas que sufrió.

La medallista olímpica y excampeona mundial de atletismo dijo que el juez otorgó el derecho que el nuevo sistema penal acusatorio concedía a España Moya, para enfrentar el proceso penal en libertad.

Guevara Espinoza añadió que el juzgador le concedió ese derecho a cambio de ciertas obligaciones, entre ellas ir a terapia psicológica, hacer trabajo comunitario, firmar todos los lunes y acreditar un domicilio visible, es decir que viva y esté en esa dirección.

En entrevista, dijo: "creo que el mensaje a la sociedad es lo que queda aquí bastante vulnerado, el mensaje es no denuncies". "Repito, el mensaje es bastante cuestionable y que tenemos que hacer algo; yo no me quedo satisfecha”, subrayó.

Comentó que el agresor podría enfrentar una condena de cuatro años de prisión si el juez lo encuentra responsable del delito de agresión en propiedad privada, por los daños que causó a su motocicleta. Indicó que este proceso permanece abierto, por lo que el sujeto quedó vinculado al mismo.

Ante los hechos Guevara Espinoza adelantó que sus abogados valoran la posibilidad de impugnar la resolución del juez que lo dejó en libertad por el delito de lesiones graves.



