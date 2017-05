Así fue el último concierto de Chris Cornell

El cantante Chris Cornell, una de las voces más poderosas de su generación, falleció la madrugada de este miércoles por un supuesto suicidio.

Sin embargo, antes de morir, se presentó en Detroit con su banda Soundgarden.

Cornell junta a cantantes como Eddie Veder fue uno de los principales precursores del género grunge en la música rock.

Estas son las últimas imágenes del evento:

