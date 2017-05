Pedirían militares en Tamaulipas regresar a cuarteles

TORREÓN, COAH.-

De acuerdo con una supuesta misiva difundida por los soldados de la tropa de destacamentados en Tamaulipas, manifestaron su inconformidad y solicitaron regresar a los cuarteles.

Según la carta, difundida por el semanario Proceso, comentan que se "encontraban hartos de luchar contra los sicarios", esto debido a que "en los últimos días surgió un escándalo en el que se involucra a las Fuerzas Armadas en un tema de Derechos Humanos".

La presunta misiva que explica el semanario que circula en redes, los militares se dicen "cansados de la narcoguerra en la que capturan criminales y al poco tiempo son liberados dado a que las autoridades no hacen su trabajo".

Dentro del texto señalado hacen hincapié en que la organizaciones policíacas han sido penetradas por el crimen organizado. "Nosotros luchamos, no tú defensor de derechos humanos, no las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) quienes nos acusan de lo peor, no tú que te quejas de nuestro trabajo".

"Hemos tomado medidas drásticas para combatir al mal, pero si tanto les hiere que violemos los derechos humanos del sicario 'inocente', entonces hagan la chamba ustedes, queremos ver cuánto tiempo dura el país sin un soldado partiéndose la madre en la sierra y conteniendo este mal".

La supuesta carta menciona que de igual manera la violación de derechos humanos por parte de los militares es un tema conocido, "no es para justificar el actuar de nuestros hermanos en armas... queremos que el país sea mejor por lo que aceptamos morir, pero no echen nuestro sacrificio al carajo".

“Pero si les indigna nuestro actuar, no olviden que cuando la operación fue difícil y peligrosa, nunca dijimos que no y nunca dimos un paso atrás, pues muchos vivimos eso y, lejos de salirnos, aquí continuamos solo para tener una oportunidad más de cambiar el país”, menciona la carta.



