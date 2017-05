'Estrena' camioneta y ¡causa choque!

Recién había comprado su camioneta pick up Dodge Dakota, en 60 mil pesos, cuando el conductor provocó un choque en la zona centro de Gómez Palacio, con saldo de unos 30 mil pesos en daños materiales.

Al filo de las 11:00 horas del miércoles, ocurrió el accidente en el crucero de la avenida Mina y calle Zaragoza, en el cual figura como responsable, Fernando, de 63 años, vecino de Ciudad Lerdo y conductor de la camioneta Dakota, color azul, con placas FL-2222-A del estado de Durango.

"Apenas hace una semana la había comprado y arreglado. Estaba sanita mi camioneta", se lamentaba el conductor luego del percance.

Los afectados por el accidente son Luis González, conductor del automóvil Volkswagen Jtipo etta, color rojo, de procedencia extranjera y la camioneta Chevrolet Tracker, con placas del estado de Durango, la cual se encontraba estacionada en batería y en la esquina.

Al momento del accidente, la Dodge Dakota circulaba de poniente a oriente por la calle Zaragoza y al llegar a la avenida Mina, no respetó el derecho de preferencia y se atravesó al paso del Jetta, el cual transitaba por dicha avenida, de sur a norte.

El Jetta se impactó con su parte frontal, en el costado medio derecho de la Dakota y con el golpe recibido, ésta se proyectó con su costado trasero izquierdo, contra la parte trasera de la Chevrolet Tracker, que se encontraba estacionada en batería en la esquina.

Con el conductor de la Dakota viajaba su esposa, quien sufrió algunas contusiones y crisis nerviosa, siendo atendida por los paramédicos de Cruz Roja, aunque no ameritó ser trasladada al hospital.

"Al llegar a la Mina, me fijé, pero no vi el carro y al avanzar de repente apareció. Mejor le aceleré para ver si alcanzaba a pasar, pero no pude y me pegó en el costado", comentó el conductor de la camioneta Dakota.

Carambola. Fueron tres los vehículos afectados en la colisión de la Mina y Zaragoza.

