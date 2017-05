Ayuda PRI a Humberto

LAS BANCADAS DEL TRICOLOR BLOQUEARON EL ANáLISIS DE PUNTOS DEL CASO

- El PRI echó ayer una mano al exgobernador de Coahuila, el ex priista Humberto Moreira. Tanto en la Comisión Permanente como en el Congreso de Coahuila, las bancadas del tricolor bloquearon el análisis de puntos de acuerdo dirigidos a autoridades federales y electorales para tomar medidas contra el exmandatario.

Se reveló que familiares del exgobernador transfirieron 62.1 millones de dólares a paraísos fiscales.

Legisladores del PAN solicitaron que le sean decomisadas a Moreira cuentas bancarias y le cancelen el registro como candidato a diputado local por el Partido Joven en Coahuila.

"El PRI no tiene ningún inconveniente en que se desahogue el punto sobre Coahuila, pero seamos respetuosos. El país hoy tiene una gran preocupación, que es el tema de los asesinatos de los periodistas", justificó el senador priista Miguel Romo.

Marko Cortés, coordinador del PAN en San Lázaro, alertó: "Le están dando tiempo para que alcance el fuero y evada la acción de la justicia".

'SIMULARON EXPULSIóN' El PRI simuló expulsar a Humberto Moreira, investigado por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en Estados Unidos, pero quien en México es candidato a diputado por un partido aliado del tricolor, acusó ayer la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica.

"Es una doble moral del PRI y de su dirigente, Enrique Ochoa", afirmó. Mojica advirtió que el tricolor le ayudará a Moreira a conseguir el fuero constitucional.

"Por un lado el PRI simula que expulsa a Moreira, y por otro lado le aporta dinero al Partido Joven (PJ). El PRI es cómplice de Moreira", sostuvo en entrevista.

Niegan familiares poseer cuentas

Familiares del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés negaron el manejo de más de 62 millones de dólares en diversas cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, según una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En la indagatoria están presuntamente involucradas Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Moreira, Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del exgobernador; Ricardo Mendoza Reyes, exesposo de Elisa Moreira Valdés -hermana del también exdirigente del PRI-, y Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, ubicado como funcionario del sector educativo en la entidad.

Por separado los aludidos rechazaron poseer esas cuentas.

"Como esposa de una figura pública he soportado las más grandes infamias y calumnias de todo tipo. No tengo cuenta en Mónaco, país el cual no conozco, y sería absurdo que se recibieran dichas transferencias si la cuenta 48371115 de Broadway National Bank no existe. Cabe mencionar que el señor Ricardo Mendoza Reyes desde 2014 está divorciado de Elisa Moreira", indicó en una carta Guerrero Martínez.

"Sobre la cuenta de Islas Caimán, las cuales nunca he visitado y por constante no tengo ninguna cuenta, dicen se recibió dinero de de parte del señor Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, el cual a raíz de estas infamias, me he enterado que el señor jamás ha salido del país ya que no tiene y nunca ha tenido pasaporte, el cual es necesario para abrir una cuenta en EU", añadió.

Aguilar Morales negó ser titular de la cuenta en CIBC First Caribbean y calificó el señalamiento como una mentira.

"Soy una profesional dedicada a mi trabajo y que junto con mi esposo, Iván Moreira, vivimos de los ingresos que nos dan nuestros trabajos y nos hemos mantenido alejados de la actividad política", expuso.

Repudio. En el Senado, se manifestaron contra el exgobernador Humberto Moreira.

