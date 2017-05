Administrador fiscal se 'incomoda' por información sobre 'números favorables'

TORREÓN, COAH.-

Aunque el administrador general del Estado, Roberto Díaz García, vino a Torreón con el fin de dar a conocer “los números favorables “que hasta el cierre del mes de abril se tienen en cuanto al pago de Derechos Vehiculares y el Impuesto Sobre Nóminas, no le fue posible precisar el comportamiento de pago de estos impuestos estatales en Torreón, ya que no los traía a la mano.

Para él, preguntarle las cifras de contraste respecto al aumento en el número de contribuyentes en Torreón, en lo que va del año, así como si se ha tenido respuesta del programa “Regreso a Casa” y lo que se ha captado hasta ahora del ISN que pagan los empresarios, es causa de molestia.

Por la falta de información del funcionario estatal quien considera que preguntarle sobre el monto presupuestado para el 2017 de ingresos en Derechos Vehiculares, en el ISN y los avances en los niveles de captación de ambos en comparación incluso del año pasado es un afán tendiente a que se equivoque, no se logró saber el impacto que tienen las promociones del gobierno del Estado en esta ciudad.

“Usted tiene un afán tendiente a que yo me equivoque pues me pregunta precisamente la información que no tengo”, dijo en tono áspero.

Díaz García informó por ejemplo que al cierre del mes de abril, “tenemos un nivel de cumplimento de 440 mil contribuyentes de un total de 806 mil contribuyentes en el Estado lo que habla de un incremento de 56 mil contribuyentes del año pasado a este.

Dijo que en Torreón han cumplido 86 mil 512 contribuyentes de 148 mil.

“Usted me pide datos que no traigo todos en la cabeza no los traigo tan analíticos si usted quiere ver donde no traigo alguna información... pues ponga eso”. En mayo seguirá la promoción de 1 mil 200 pesos por el “Regreso a Casa”.



