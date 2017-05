¿Quién es Diego Boneta?

Miércoles 17 de may 2017, 6:09pm

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







El actor y cantante mexicano Diego Boneta interpretará a Luis Miguel en la serie biográfica oficialmente autorizada por "El Sol", que Netflix distribuirá en América Latina y España en 2018.

La información fue confirmada este martes por dicha plataforma digital a través de un comunicado y redes sociales.

Boneta cuenta con 26 años de edad, se enfrenta al reto de darle vida a Luismi con quien tiene un parecido físico, lo cual le ayudará en este programa televisivo producido por Gato Grande Productions, que es una empresa conjunta entre MGM y los empresarios mexicanos Miguel Alemán y Antonio Cué.

Tiene a su favor el hecho de que también canta.

A continuación, algunos puntos para conocer su trayectoria:

- Nació el 29 de noviembre de 1990 en la Ciudad de México.

- Su primera aparición en tv fue en “Alebrijes y Rebujos”

- Interpretó el papel de “Rocco” en “Rebelde”.

- Además de la actuación, ha desarrollado una carrera en la música, pues ha grabado dos discos.

- En Estados Unidos protagonizó la cinta "Rock of Ages" junto a Tom Cruise.

- "Another You", "Summer Camp" y "Mean Girls 2" son otras de sus películas en Hollywood.

-En cuanto a series de televisión, ha participado en "Pretty Little Liars", "90210", "Scream Queens" y "Jane the Virgin".



