Familiares de Humberto Moreira niegan cuentas en el extranjero

Luego de que se diera a conocer el manejo de cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, con más de 62 millones de dólares, por parte de familiares de Humberto Moreira Valdés, éstos lo rechazaron.

Tales cuentas fueron señaladas por una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, citada en una publicación del periódico Reforma.

Quienes estarían presuntamente involucrados son: Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Moreira; Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del exgobernador; Ricardo Mendoza Reyes, exesposo de Elisa Moreira Valdés -hermana del también exdirigente del PRI-, y Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, identificado como funcionario del sector educativo en el estado.

Al respecto de los señalamientos, los involucrados respondieron con cartas al medio citado.

"Como esposa de una figura pública he soportado las más grandes infamias y calumnias de todo tipo. No tengo cuenta en Mónaco, país el cual no conozco, y sería absurdo que se recibieran dichas transferencias si la cuenta 48371115 de Broadway National Bank no existe. Cabe mencionar que el señor Ricardo Mendoza Reyes desde 2014 está divorciado de Elisa Moreira", señaló Vanessa Guerrero Martínez.

Y agregó: "Sobre la cuenta de Islas Caimán, las cuales nunca he visitado y por constante no tengo ninguna cuenta, dicen se recibió dinero de de parte del señor Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, el cual a raíz de estas infamias, me he enterado que el señor jamás ha salido del país ya que no tiene y nunca ha tenido pasaporte, el cual es necesario para abrir una cuenta en EU".

Por su parte, Cecilia Aguilar Morales rechazó ser titular de la cuenta en CIBC First Caribbean e indicó: "Soy una profesional dedicada a mi trabajo y que junto con mi esposo, Iván Moreira, vivimos de los ingresos que nos dan nuestros trabajos y nos hemos mantenido alejados de la actividad política".

Finalmente, Mendoza Reyes, por su parte, negó manejar la cuenta 4837115 en Broadway National Bank de San Antonio, Texas, y aseguró sobre la investigación "que alguien les mintió, o que sus fuentes están totalmente equivocadas o que no investigaron correctamente".



