Pide Walss Aurioles al alcalde presentar evaluaciones de control de confianza

Rodolfo Walss Aurioles, según dijo en calidad de ciudadano, se presentó en las oficinas del presidente municipal Jorge Luis Morán Delgado, con el fin de solicitarle la presentación de los resultados de sus exámenes de control de confianza. Consideró que “por dignidad y respeto a la ciudadanía”, debe de dar a conocer públicamente esta información.

“El presidente municipal no fue elegido por los ciudadanos, nadie votó por él, fue una imposición de Miguel Riquelme para cuidarle las espaldas, por eso lo menos que merecemos los ciudadanos es tener la certeza de que no tenemos como alcalde a una persona no confiable”.

En conferencia de prensa convocada por el propio Walss Aurioles y su secretario Pablo Ríos, informó que se han detectado irregularidades en por lo menos 15 personas en la Presidencia Municipal. Unos son "aviadores" y otros cobran en el municipio y en el gobierno del Estado, “por lo pronto, tenemos documentado el caso de Fernando Dipp Martínez, quien según su declaración patrimonial, durante el 2016 trabajó en el Instituto Estatal de la Vivienda Popular, con una antigüedad de 10 años. En la nómina de la Presidencia Municipal, aparece la misma persona en el cargo de subdirector, en la Dirección de Ingeniería de Tránsito y Vialidad, con una antigüedad desde el 2010, lo que implica que lleva siete años cobrando en ambas dependencias”.

Mostró una copia de la solicitud que dejó en el despacho del alcalde, que le fue recibida por la Secretaría Particular. El presidente no se encontraba en esos momentos en su oficina.



