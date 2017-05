Callo de Hacha denuncia amenazas en su contra

Miércoles 17 de may 2017, 11:14am

A través de su cuenta de Facebook, el comunicador Callo de Hacha, quien tiene un programa en Radio Fórmula y se hizo famoso por sus opiniones en temas de coyuntura nacional, aseguró ser víctima de amenazas.

"Estoy recibiendo amenazas de muerte por ejercer mi derecho de libre expresión. Sépanlo: a mí no me van a callar, aunque me cueste la vida", escribió el joven.

En la red social, Callo de Hacha publicó una fotografía con la que se realizaron las presuntas amenazas.

"Saliendo de Fórmula hay una sorpresa para ti, disfruta la vida perro, no le tires a quien te da de tragar perro" puede leerse en un texto que acompaña a la fotografía de un arma y municiones.

"Hacer periodismo es caminar sobre una línea marcada por los malos. Por quienes desprecian la libertad, por quienes temen a la verdad. Si me matan por decir la verdad habré muerto por México. Habrá valido la pena", advirtió el comunicador.

El día de ayer, periodistas denunciaron la violencia a la que se enfrentan al realizar su trabajo, luego del homicidio en Sinaloa de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada, quien se especializaba en narcotráfico.

"La verdad nos hará libres, pero primero nos hará enojar. Basta: #NoAlSilencio #NosEstánMatando", concluyó Callo de Hacha.

