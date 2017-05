Néstor Araujo está en camino a la Copa Confederaciones

Miércoles 17 de may 2017, 7:23am

Araujo participó con Santos en la liguilla del Clausura 2017.

El zaguero central de los Guerreros del Santos Laguna Néstor Araujo fue considerado una vez más dentro de la convocatoria del colombiano Juan Carlos Osorio para integrar la selección mexicana de futbol.

Araujo, quien porta el número 14 con los Guerreros y disputó la totalidad de los minutos durante el torneo Clausura 2017, se integrará al Tri que disputará los duelos de preparación ante Croacia e Irlanda los próximos 27 de mayo y 1 de junio, respectivamente, además de los partidos de clasificación mundialista frente a Honduras y Estados Unidos, a celebrarse los días 8 y 11 de junio en la Ciudad de México, además de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017, que se desarrollará del 17 de junio al 2 de julio.

En relación a esta convocatoria, el defensor central albiverde comentó: "estoy agradecido por la confianza, con ganas de hacer las cosas bien, de seguir trabajando para lo que se viene, que son bastantes partidos, hay que demostrar en cada uno ese agradecimiento y que queremos seguir yendo a la selección", afirmó.

Cuestionado sobre la clave para seguir siendo considerado por el técnico nacional, el jaliciense explicó: "creo que saben que trabajo fuerte, que trato de hacer las cosas como ellos me piden. En Santos he tratado de hacer las cosas bien, quizás no nos fue de lo mejor, pero siempre tratando de dar lo mejor de mí. Obviamente el trabajo individual es importante, trabajo muy fuerte, pero es también por el equipo, el cuerpo técnico de Santos al darme la oportunidad y mis compañeros con su trabajo hacen que el equipo se vea bien, es importante el esfuerzo y la confianza que dan todos".

Igualmente compartió la mentalidad con la que afrontará los compromisos en puerta.

"Debo jugar como si fuera mi último partido en la selección, dar lo mejor, uno nunca sabe cuándo puede ser su último partido, su última convocatoria, así que toca esforzarme en cada partido para ganarme un lugar en el siguiente encuentro", sentenció.

Néstor también definió sus objetivos al ponerse la camiseta verde que todo futbolista mexicano anhela portar.

"Lo más importante, que es calificar al mundial con estos dos partidos de eliminatoria, eso sería muy bueno, que nos vaya bien en los amistosos. En la Confederaciones, si me dan la oportunidad porque todavía se va a reducir la lista, mi META es estar en la cancha jugando contra grandes figuras, es un sueño y ojalá se haga realidad", vislumbró.

A la afición de Santos Laguna le brindó un mensaje especial: "agradecerles, hay un guerrero en la selección, Santos está en la selección, el trabajo y el apoyo que han brindado es parte de, se refleja también, estoy agradecido con toda la gente, si he logrado cosas es por su apoyo y confianza".

Las primeras veces de Néstor Araujo

El zaguero perteneciente a Santos Laguna ha jugado apenas con 2 equipos en la Liga MX y participado en todas las categorías de selecciones nacionales, destacando la medalla de oro que ganó con México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

- Debut en Liga MX: 18 de septiembre de 2010 con Cruz Azul.

- Debut con Santos Laguna: 26 de julio de 2013.

- Debut con la selección nacional mexicana mayor: 4 de julio de 2011 en Copa América, contra Chile.



