Banda Tierra Sagrada inicia Festival Lagunero

"A su modo" alborotaron ayer a la Comarca Lagunera.

Este martes, la Banda Tierra Sagrada se presentó con gran éxito en la Plaza Mayor de Torreón como parte del Festival Lagunero 2017 (Antes La calle es de todos) siendo el primer evento de esta nueva edición.

La agrupación de origen sinaloense hizo un recorrido de sus éxitos ante cerca de 10 mil laguneros (Cifra oficial), quienes bailaron y cantaron durante más de una hora; además, los artistas estrenaron su nuevo sencillo, A mi modo, algo que ya había adelantado el integrante Arturo Valdez en entrevista con El Siglo de Torreón.

"Sin ser 'choro' ni nada de eso, Torreón ha sido pieza clave para nosotros, para los clubes de fans. En redes sociales nos apoyan mucho, motivo por el que vamos a cantar una o dos rolas que vendrán en nuestro próximo disco", auguró Valdez y vaya que lo cumplieron.

Los intensos rayos del Sol no impidieron que cientos de laguneros acudieran desde las 18:00 horas a la plaza con tal de ubicarse cerca del escenario, tal fue el caso de una joven que dijo llamarse Idalia. No reveló su apellido porque faltó a su escuela con tal de ver a la Tierra Sagrada y no quería que la regañaran.

"No fui a clases, hoy -ayer- iba a salir tarde, entonces preferí no acudir y mejor venirme aquí a la plaza desde temprano", manifestó entre risas la chica a esta casa editora.

Directamente desde Saltillo irrumpió en el escenario la Sonora Kabhana a las 20:00 horas. Con su peculiar sonido entregaron rolas como La mejor de todas y Mete y saca.

Una hora después, arribaron al entarimado Manuel Mercado Flores, Christian Sol, Arturo Valdez, José Dionisio Herrera, Francisco Javier Durán, Omar Figueroa, Jorge Adrián Tostado así como los demás miembros de la Banda Tierra Sagrada.

El corrido de Mazatlán, Así te quiero yo y A mi modo fueron las primeras canciones que entregó la agrupación que en este 2017 celebra seis años de carrera ininterrumpidos.

La locura se desató cuando los de Tierra Sagrada cantaron su éxito La buena y la mala que fue coreado de principio a fin por el público sobre todo por las chicas. El video del tema lleva más de 300 millones de visualizaciones en YouTube.

El concierto continuó con otras melodías como El shot, Permíteme y Soy un desmadre.

La banda demostró un gran dominio del escenario en cada interpretación. Luego de consentir a su gente, los músicos se retiraron pero prometieron volver pronto. Dentro de las actividades del Festival Lagunero, este miércoles actuará en Plaza Mayor Ramón Ayala. El artista celebrará en la región sus primeras cinco décadas de trayectoria.



A bailar. La agrupación sinaloense demostró un gran dominio del escenario con su presentación.

Arranque. La Banda Tierra Sagrada interpretó sus éxitos, así como temas de su nuevo disco.

