Reinventarse o morir

Ciudad de México.- Renovarse o morir fueron las dos opciones que a la comunicadora Adela Micha se le presentaron cuando en diciembre de 2016 atestiguó la última transmisión del programa que tenía vigente en Televisa, empresa donde laboró durante más de tres décadas.

"No soy de las personas que ante un obstáculo en el camino se tiran al piso. Así que después de que en Televisa me corrieron, inmediatamente comencé a pensar en lo que quería hacer y cómo lo quería hacer", expresó en entrevista.

A sus casi 54 años la periodista considera que aún está "muy joven para morir y mientras tenga vida tengo que seguir trabajando, porque eso mismo es lo que me da vida. Así que decidí renovarme y adopté la frase de Vicente Fernández: 'mientras el público aplauda, yo seguiré trabajando'".

Será hoy 17 de mayo a las 21:30 horas cuando Adela Micha estrene el programa En EF y por Adela, a través de El Financiero Bloomberg TV.

Se transmitirá por la señal de paga una vez por semana y en el espacio presentará entrevistas con personalidades de todos los ámbitos.

También lanza su plataforma digital www.la-saga.com en la que todos los días a las 19:00 horas de lunes a viernes transmitirá el noticiario de radio La Saga Live, en el que a través de Facebook Live presentará noticias y entrevistas con lo que acontece en el momento dentro de todas las áreas informativas.

En el portal de internet está apoyada por Pilar Montes de Oca, lingüista y fundadora de Algarabía; Érick Estrada, experto y crítico de cine; Darwin Angulo, dogmaster; Maryfer Centeno, perita grafóloga, y Jimena Álvarez, máster en deportes y fitness.

También participan Jessica Galván, "beauty expert"; Mauricio Castillo, actor y conductor, y Paul Contreras con su columna "#DespejeAdelantado", de humor político.

"Hay quienes me dicen que llegué tarde a la era digital y tal vez sí, pero no tanto como para no empezar. Me cayó el veinte con respecto a que internet es la era en la que estamos viviendo y es un medio fundamental de comunicación, por eso aquí estamos", comentó.

Recordó que el 31 de diciembre de 2016 fue el último día para el que laboró en Televisa con el programa La entrevista por Adela y al día siguiente la buscó Manuel Arroyo, presidente del periódico El Financiero, para invitarla a colaborar con ellos.

"No lo pensé mucho porque me parece que es un hombre aguerrido, echado para adelante y que siempre ha querido innovar en los medios de comunicación. Confió en mí, nos pusimos a trabajar y si vamos a salir al aire es porque tenemos un producto de calidad que le ofreceremos a la gente".

Adela Micha aseguró que el plan de diva nunca ha sido una característica que la defina, por lo que jamás impuso sus condiciones ante el nuevo proyecto.

"Simplemente llegamos a un acuerdo en el tipo de producto que queremos vender. Siempre he dicho que el que tiene oficio tiene empleo y cuando éste surge, no te atreves a poner condiciones.

"Las opciones que me presentaron en El Financiero me parecieron justas y no es que en Televisa no las tuviera, sólo que éstas, en este momento, me satisfacían en lo personal y en lo profesional, porque en lo profesional me gusta hacer mi chamba", dijo.

La periodista subrayó que el mundo digital es un plano distinto en términos de lenguaje, "pero les dije que aprendo rápido; aunque sí es un modo diferente de llegarle a la gente, por eso me parece fascinante, me tiene muy entusiasmada y contenta".

Indicó en ese sentido que los llamados millennials" la han recibido muy bien en lo que va de sus transmisiones en vivo a través de Facebook Live.

"Estoy gratamente sorprendida porque tenemos mucha empatía y a través de varios ejercicios con personalidades no sólo de México, queremos hacer algo que una a todos los que hablamos español donde quiera que nos encontremos.

"Nada más estamos cambiando el medio de distribución porque los contenidos son los mismos que sabemos hacer", precisó.

En El Financiero Bloomberg TV, indicó, "haré entrevistas de coyuntura en la medida de lo posible con grandes personajes y personalidades de México y el extranjero".

La primera es con el líder sindical de los mineros de México, Napoleón Gómez Urrutia, quien lleva 11 años de autoexilio y nunca había dado una entrevista presencial.

Comentó que el mes pasado viajó a Los Ángeles, Chicago, Miami, Tucson y Nueva York, Estados Unidos, para hacer un especial sobre la migración y entrevistó a varias personalidades que tienen que ver con el tema. "Ese será nuestro segundo programa", adelantó.

En lo que se refiere a la plataforma digital, señaló que básicamente es una revista en la que tratará temas variados, pero de la manera que le ha distinguido en su carrera.

Se llama www.la-saga.com porque es un juego de palabras. "Algo así como la saga de 'La Guerra de las Galaxias'. Mi segundo apellido es Zaga, aunque siempre he usado el Micha. Creo que ya tocaba que al materno le hiciera justicia y aunque mi madre ya no está presente, siempre tuvimos una relación muy cercana. Es una manera de decir al público que esto no se acabó, que Adela sigue".

El equipo que trabaja actualmente con ella es el mismo con el que laboraba en Televisa y en Grupo Imagen, donde también la despidieron en diciembre pasado cuando estaba al frente del programa Primera Emisión por Adela.

"Cuando me corrieron de ambas empresas ellos también se quedaron sin empleo y me los traje, porque son con quienes he trabajado durante muchísimos años, nos conocemos y nos entendemos muy bien. Aunque suene a cliché, la gente que colabora con uno se convierte en tu familia y ellos lo son para mí".

A cinco meses de distancia, Adela Micha no guarda rencor a Televisa, tan sólo agradecimiento.

"Me despidieron porque era un cambio necesario para la empresa y desde un principio lo tomé a bien. La inteligencia consiste en saber adaptarse a tus nuevas circunstancias y eso fue lo que me tocó hacer. En Televisa aprendí todo lo que hoy sé hacer y por supuesto, hice amistades entrañables".

Enfatizó que no puede sentir rencor contra una empresa que también tuvo que reinventarse y que consideró que ella no le sumaba a sus nuevos proyectos.

"Me fui agradecida, satisfecha y contenta porque hasta el último día hice un trabajo de calidad y, ni modo, a lo que sigue que aquí seguimos", remarcó la también presentadora mexicana.

