El candidato del PRI 'no se apellida Moreira': Ochoa Reza

Martes 16 de may 2017, 4:56pm

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza dijo en Torreón que el candidato del PRI al gobierno de Coahuila Miguel Riquelme Solís, “no se apellida Moreira".

Además, con relación a las diversas encuestas que se dan a conocer respecto al proceso electoral en Coahuila y el posicionamiento de los diversos partidos, asegura que Miguel Riquelme va 8 puntos arriba en la contienda para gobernador, "y subiendo".

“Va a la cabeza y por esa razón el candidato del PAN quiere hacer de esta elección un lodazal, porque están desesperados”.

Luego de que se dio a conocer la existencia de supuestas inversiones de la esposa y la cuñada del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés, que manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, entre 2013 y 2016, el líder del PRI expresó que se exige una investigación para deslindar responsabilidades.

En alusión a que situaciones como ésta representen un eventual costo político, dijo que: “por supuesto que estamos a favor de que se aclaren todas las acusaciones y se realicen las investigaciones necesarias. Aclarando que el señor Moreira no es miembro de nuestro partido y milita en otro organismo político. Hay un video por ahí que señala un desmentido, pero seguiremos exigiendo la puntual aclaración de todos estos hechos porque la sociedad exige transparencia y un gobierno ejemplar como el que propone Miguel Riquelme".

Dijo Ochoa Reza que: “nuestro candidato Miguel Riquelme no se apellida Moreira, nosotros estamos a favor de la eliminación del fuero para que no exista impunidad, estamos a favor de no dar un paso atrás en materia de transparencia, rendición de cuentas y seguridad pública".

Informó que la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional presentaron ante el INE una queja contra Guillermo Anaya por violencia política de género. “Pedimos que se retire el registro como candidato a a Guillermo Anaya por violencia en contra de las mujeres … no podemos permitir en nuestro país que un candidato ofenda a nuestras mujeres de manera cobarde y no reciba ninguna sanción".

El presidente del PRI dio su opinión respecto a los asesinatos que se han perpetrado contra periodistas, dos este lunes en diferentes hechos ocurridos en el país.

“Hemos exigido puntualmente a las autoridades locales y federales que se esclarezca totalmente el caso. Rechazamos cualquier atentado en contra de la libertad de expresión. En nuestro país son valores fundamentales de un desarrollo democrático, todos debemos apoyar a los periodistas en el desarrollo de su actividad profesional, porque son la voz que permite llevar los mensajes de la democracia a toda la ciudadanía”

Enrique Ochoa Reza acompañó al candidato del PRI, Miguel Riquelme, a un evento masivo con habitantes de la colonia Morelos al poniente de la ciudad. Por la estrecha calzada Gustavo A. Madero, llegaron caminando prácticamente desde las instalaciones de La Jabonera hasta las canchas deportivas, saludando a su paso a quienes estaban en el exterior de sus casas.

Expresó que el candidato de “los azulillos”, es un cobarde por la manera en que se refiere a las mujeres de Coahuila.

Por su parte, en su intervención el candidato al gobierno del Estado le refirió el lugar donde se encontraban. “La colonia Morelos fue mi prioridad, este sector fue mi misión para cambiar Torreón, este sector fue el que Miguel Riquelme dijo, vale la pena transformar para cambiar la vida de nuestra gente. Esta gente que tu vez aquí presidente fue muy valiente, fue mi prioridad cuando goberné Torreón, ellos me ayudaron a cambiar el clima adverso de inseguridad por la oportunidad y por los sueños ellos hoy tienen la oportunidad de llevar a sus hijos a un gran centro cultural y deportivo, a La Jabonera”.

Riquelme criticó a quienes promueven un cambio pero "no sólo no entienden lo que ha vivido Torreón y ni siquiera conocen las colonias".

Ochoa Reza dijo que acompaña a Riquelme para que sea gobernador y en el evento dijo que "si se quiere ver los resultados de un gobierno con carácter, visiten la colonia Morelos".



