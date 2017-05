Investigarán recursos para el Viejo Oeste

AL ACTUAL GOBIERNO LE URGE ACLARAR LA SITUACIóN

Aún no se tiene certeza en torno al monto de recursos públicos asignados al Paseo del Viejo Oeste durante los últimos doce años, ni del destino que tuvieron dichos recursos, así como el esquema a través del cual pudieron haberse aplicado pese a tratarse de un predio irregular.

En rueda de prensa conjunta, los secretarios de la Contraloría y Turismo, Rosario Castro Lozano y Víctor Hugo Castañeda, respectivamente, informaron que para el Gobierno del Estado es urgente regularizar y aclarar la situación de este parque temático para poder aplicar recursos federales.

Ante ello, se comprometieron a que antes de que termine este mes, se levante un padrón de locatarios, además también se investigará cuánto recurso se asignó y si realmente se aplicó.

"No hay la certeza, por eso tenemos que hacer el análisis del pasado. Para quedar bien claros de cuánto se invirtió, de dónde se invirtió y dónde quedó el dinero. Por eso vamos a hacer el inventario esta semana de los locales. Si alguien me dice que invirtieron doce millones de pesos y algunos locales, espero que no sea así, no están en la infraestructura, hay que ver en qué se invirtió", manifestó la contralora.

Enfatizó que aún no se pueden adelantar montos de inversión, pero ya se envió un oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración para que se desglose cuál fue el recurso destinado durante los últimos 12 años y de donde se obtuvo.

"El interés del secretario de Turismo y, esencialmente del doctor Rosas Aispuro es apalancar recursos federales a este importante espacio, para eso es necesario darle la certidumbre jurídica, si no tenemos la formalidad difícilmente van a bajar más recursos federales", comentó.

Por su parte, el secretario de Turismo informó que se busca regularizar cuanto antes este tema ya que urge inversión en este espacio turístico que es el de mayor afluencia de visitantes.

"Deseamos invertir en tres áreas, contener el deterioro, la infraestructura hidráulica está hecha un desastre, el tratamiento de aguas no funciona, hay cosas que tenemos que hacer para contener el deterioro", señaló.

Recursos. No se sabe aún el destino de los recursos destinados al Paseo del Viejo Oeste.

