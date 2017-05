Y se irá despacito

Martes 16 de may 2017, 3:53am

CIUDAD DE MÉXICO.- La fama que Luis Fonsi logró en enero pasado al brincar del pop al reguetón no tuvo nada de Despacito.

En sus primeras 24 horas rompió récord en Vevo con más de 5 millones de vistas, en Spotify se convirtió en la primera canción latina con letra en español en llegar al primer lugar de la lista global de canciones más escuchadas y cuando Justin Bieber la versionó obtuvo 20 millones de reproducciones su primer día en YouTube.

Pero la canción se encuentra enclavada en un género criticado por la forma en la que retrata a la mujer y su pobreza musical.

Memo Méndez Guiú, productor y compositor de temas y proyectos como Timbiriche , considera que el contenido de Despacito se inclina a lo sexual. "Eso es lo que se está promoviendo, lo que se está vendiendo y lo que se está estimulando. Básicamente toda esta música está dirigida hacia eso: a sexualizar, a mover, a prender", subrayó.

Al trovador Rafael Mendoza, autor de Tatuaje de luz, no le parece extraño el éxito del género pues, dice, es un ensamble rítmico primario, ancestral y básico que por eso mismo genera una conexión directa con la masa.

"A mí no me asusta el sexo, lo que pasa es que las obras artísticas tienen un mundo mucho más amplio y en el caso del reguetón, el tema se concentra con una visión muy elemental.

"Es la sexualidad pura e incluso la cercanía con la violencia y la reafirmación de valores nocivos como la hipersexualización del cuerpo femenino y el hiper poder del hombre: él es siempre el que tira el rollo, el que va a medir, a tomar..." agregó.

El video de Despacito fue grabado en el barrio La Perla, en San Juan Puerto Rico, una zona pobre que por varios años fue víctima de violencia y tráfico de drogas. Desde los primeros segundos, se ve la imagen de la puertorriqueña Zuleyka Rivera, ex Miss Universo, vistiendo un top morado que deja al descubierto su vientre y un short entallado. Sonriente, se contonea por los callejones del lugar y en algún momento se recarga en una pared, posando entre tendederos con ropa. Fonsi, por su lado, aparece con camiseta sin mangas y lentes oscuros.

En uno de los versos se escucha "sabes que tu corazón conmigo te hace bom, bom/ sabes que esa beba está buscando de mi bom bom", y es cuando en el clip, ahora en el bar La Factoría del Viejo San Juan, Zuleyka ingresa a un centro nocturno con un vestido entallado. La cámara, inmediatamente, hace un close up a su trasero.

Erika Ender, coautora de la canción con Fonsi y con una trayectoria que incluye premios Latin Grammy y canciones como Te necesito (OV7) y Ay Mamá (Chayanne) considera que la letra de Despacito es poesía, que toca lo sensual con responsabilidad.

"Es sugerente, pero es poesía hecha con respeto y poniendo a la mujer en el lugar que debe estar, no faltándole al respeto y en esto yo cuidé mucho la pluma, considero que las mujeres somos una obra de arte, somos las que traemos vida".

Luis Fonsi inició su carrera hace 19 años en el género pop como compositor, productor e instrumentista. En su disco más reciente, titulado 8, Fonsi incluye temas como El tren, que habla de lo importante de no dejar pasar la vida.

Fato, compositor de temas como Terrenal, considera que la canción no tiene como tal una letra que asuste pero sí que tiene un ligero doble sentido. Lo que lamenta es lo que provoca la industria en los artistas.

"El chavo empezó con música romántica, con una tremenda voz, hay demasiado talento para este tipo de cosas. ¿Sabes qué sucede? Que los genios de las disquera se van a lo fácil y lo peor de todo esto es que cantantes con tanto talento se prostituyen, hay una prostitución a tus principios. Ricky Martin es otro ejemplo, empezó con baladas grandiosas... Esto una moda que va a pasar y de la cual muchos se van a lamentar, ¿qué credibilidad va a tener un cantante de esa magnitud? Mañana que se acabe el reguetón ¿qué van a hacer? Son mediáticos todos".

Triunfan con el tema en Reino Unido

El sencillo Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, alcanzó el número uno en los 40 principales de MTV del Reino Unido, la primera vez que dos artistas puertorriqueños logran esta hazaña con un tema 100 por ciento en español.

El pegajoso tema musical alcanzó el primer lugar con la versión original en español interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee, lanzada en enero de este año.

El remix del mismo tema musical con Justin Bieber cantando en inglés y en español con Daddy Yankee y Luis Fonsi logró el primer lugar en la lista Official Single Chart.

En una entrevista a la radio local Capital Radio, Luis Fonsi señaló que Justin "se comunicó con nosotros después de escuchar el tema musical en un club nocturno en Colombia" durante una gira por Sudamérica.

Luis Fonsi y Daddy Yankee desplazaron al segundo lugar en la lista de MTV a I'm The One, de Justin Bieber acompañado de Quavo, Chance The Rapper y Lil Wayne.

En tercer lugar se encuentra la sueca Zara Larsson (Symphony) seguida del inglés Ed Sheeran (Shape of You).

Entretanto, en la Official Single Chart el remix de Despacito con Justin Bieber, Daddy Yankee y Luis Fonsi alcanzó el número uno.

En declaraciones a OfficialCharts.com, Fonsi afirmó que se siente honrado de haber alcanzado por primera vez el lugar número 1 en el Reino Unido.

"Lancé el tema original a principios de este año y Despacito ha encontrado su camino en el primer lugar de los ránkings en todo el mundo. Me encanta que la canción conecte con la gente aunque no entiendan la letra, es grandioso que sientan la vibra".

Fonsi agradeció la colaboración de su amigo Daddy Yankee y la preferencia de Bieber por este tema.

"Gracias a Daddy Yankee que es un gran artista y buen amigo y ahora Justin Bieber por subirse a esta canción simplemente porque le encantó. Déjame decirte que a las chicas latinas ¡les encanta el español de Bieber!".

"Despacito" con Bieber pasó del lugar número 70 -desde que fue lanzado el 17 de abril- y en menos de un mes se posicionó en el primer lugar de la lista oficial.

La última vez que un tema musical en español se posicionó en el primer lugar del Official Single Chart del Reino Unido fue en 1987 con el tema La Bamba interpretada por Los Lobos.

El otro cantante puertorriqueño en lograr conquistar al público británico fue Ricky Martin, quien se ubicó en el primer lugar de la lista oficial durante tres semanas en agosto de 1999 con el tema Livin' La Vida Loca.

