'No soy un ladrón', se defiende extesorero

PABLO CHáVEZ ROSSIQUE EXPLICA SU SITUACIóN LEGAL

El siglo de torreÓn

"Ni soy un ladrón, ni mi sentencia es por corrupción, desvío de recursos o impunidad, es por Desacato de un Amparo", dice Pablo Chávez Rossique extesorero municipal de Torreón en la administración 2010-2013.

El exfuncionario municipal da la cara y dice que lamentablemente para quienes deseaban lo contrario, no está detenido y tampoco se encuentra prófugo.

Refiere que las declaraciones en su contra del candidato al gobierno del Estado por el PAN, Guillermo Anaya, es porque "ha de estar enojado porque apoyaba al despacho que defendía a la empresa Ecoagua a la que el Simas le quitó la administración de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Torreón y a la que el despacho en el que colaboro, Nassar Nassar, le ganamos el caso".

Este viernes se dio a conocer que en contra de Pablo Chávez Rossique, el Juez Primero de Distrito en La Laguna dictó sentencia condenatoria de prisión y una multa de 12 mil 276 pesos, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos e inhabilitación por diez años para obtener otro cargo, empleo público por la comisión del delito de violación a la Ley de Amparo en su Artículo 267.

Se trata de incumplimiento a una sentencia de amparo, recaída en un juicio de amparo desde el año 2012.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que obtuvo una sentencia de 10 años de prisión a través de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) Delegación Estatal Coahuila contra Chávez Rossique.

Este explica que no es un asunto nuevo. Desde hace tres años se encuentra en libertad bajo caución, en un procedimiento que se sigue ante el Juez Primero de Distrito en la Laguna.

Argumenta que pese a las declaraciones de los panistas, "no es un tema de desvío de recursos, es meramente administrativo y claro que no desaprovecharán para sacarle raja. Es sólo un proceso legal que atiendo desde hace tres años como resultado de un desacato por el tema de la no devolución del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles ISAI a dos ciudadanos a los que no se les alcanzó a pagar en 2013".

Chávez Rossique, empresario de 51 años, dice a la distancia, "volvería a proceder como lo hice entonces y de acuerdo con las condiciones legales que prevalecían en aquellos años en que formaba parte del gobierno municipal y cuando el Código Financiero de Coahuila era anticonstitucional, por la falta de una firma y algo que no era mi culpa".

No confiado. En libertad bajo caución, Pablo Chávez Rossique enfrenta proceso legal por Desacato. Hace una semana apeló a la Sentencia Condenatoria por 10 años, emitida por un Juez.

