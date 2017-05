Hacen política 'reptando'; documento es falso: Secoed, Durango

LERDO, DURANGO.-

La secretaria de la Contraloría del Estado de Durango, Rosario Castro Lozano, calificó como política de arrastrados a quienes difundieron un documento que ella asegura que es falso y donde se señala que tanto ella como su hermano Juan de Dios operaron en la pasada contienda electoral contra el actual Gobernador de Durango, José R. Aispuro Torres.

“Condenar la campaña sucia, una condena total de mi parte. Hay dos formas de hacer política: Una es reptando y la otra es volando, la reptación es de reptiles y en razón de este nivel dejas cadáveres con descalificaciones de ese nivel. No es mi estilo, nunca lo ha sido pero hay gente que se dedica a eso”, dijo la secretaria de la Contraloría estatal.

Aseguró que el documento es falso y que se trata de afectar a su hermano y a ella por su labor de auditorías.

“El documento es falso, mi hermano, el maestro Juan De Dios Castro Lozano es un político de muchísimos años. El viernes a las 7 de la noche se registró en el Congreso en una convocatoria en relación a Derechos Humanos. Quiero suponer que la campaña que se manejó sea en contra de él”, dijo Castro.

El documento que circuló a gran escala en redes sociales muestra un membrete del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa con fecha del 11 de noviembre del 2015 donde presuntamente Juan de Dios Castro Lozano se dirige a Rafael Herrera Piedra, primo y asesor del ex gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, indicándole que su familia, en especial, su hermana Rosario Castro trabaja para el proyecto del entonces candidato priísta a la Gubernatura de Durango, Esteban Villegas, principal contrincante en ese tiempo del hoy Gobernador de alternancia José R. Aispuro Torres y donde destaca la adhesión de regidores del PAN al proyecto del PRI para asegurar que Rosas Aispuro no llegue.

Rosario Castro, dijo que debido a su labor no estar exenta en este tipo de ataques. “Llevo 328 expedientes en proceso, muchos han sido sancionados e inhabilitados. Flores no me van a aventar, es natural, la Secretaría de Contraloría audita y espero mas ataques conforme emita las resoluciones”.

La funcionaria estatal dijo que no le preocupa el origen de estos ataques y que espera otros: “No me preocupo por pensar de dónde vienen estos ataques. Van a venir mas. No tengo un año en política, tengo 20. No es la primera vez que tengo ataques masivos de ese nivel, es parte del cargo y la función pública, lamentable porque es un nivel político muy bajo pero hay gente que tiene ese nivel”, acotó.



