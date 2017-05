Netflix le impide a 'La Vero' improvisar

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- Es conocida por su habilidad para improvisar sobre el escenario, pero en la comedia negra de Netflix, que arranca grabaciones en junio, Verónica Castro no podrá aprovechar esa virtud.

"El otro día me dijo: 'no me dejas cambiar (los diálogos)', pero no soy yo, el network nos tiene ahí bien checaditos, no nos podemos mover mucho", dice el director Manolo Caro.

Ambos profesionales participarán en la serie, aún sin título, pero teniendo como hilo conductor a un hombre quien descubre que la mujer con la que ha mantenido un largo idilio, ha fallecido y decide traer a sus hijos al núcleo familiar.

Aislinn Derbez (A la mala) y Cecilia Suárez (La vida inmoral de la pareja ideal) conforman el elenco.

Pero a pesar de esa limitante en la improvisación, Caro establece que a Castro se le verá como nunca antes.

La actriz de 64 años se ha distinguido por papeles con picardía como los mostrados en la telenovela Rosa salvaje, la cinta Chiquita, pero picosa y el programa nocturno Mala noche, no.

La nueva aventura significa su regreso a la pantalla chica tras siete años, luego de haber participado en 2010 en Los exitosos Pérez.

"La van a ver muy diferente eso sí, pero sí creo hay que basarse un poco en las cosas que te puede dar un actor, o a esas cualidades brillantes y en este caso su picardía, su simpatía es indudable", externó el realizador.

"(Netflix) Me ha dado una libertad absoluta (para los guiones), pero una vez que se llega a acuerdos, hay que respetarlos", agrega.

Caro es conocido por su trabajo en teatro como No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, convertida luego al cine, donde ha estrenado Amor de mis amores y Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando.

En enero pasado en su cuenta de red social el entrevistado subió un video en el que se mostraba a sus protagonistas en personaje: mientras Suárez sostiene una urna en una casa, Derbez recibe una copa de vino en otro lugar y Castro está sentada en un peinador.

Por ahora son 13 episodios los que se harán y dependiendo de la respuesta del público, se pensaría en una segunda temporada, no hablada.

"Estoy loco ahora escribiendo, afinando detalles de los guiones, ahora sí ya estoy sintiendo la fecha cerca, arrancando como en mes y medio.

"Verónica es lo máximo, estoy agradecido de trabajar con ella, un ícono con el que crecí y nunca pensé estar juntos, se me ocurrió hablarle y jamás pensé que me dijera que sí", recuerda.

La serie llegaría a la plataforma de Netflix en 2018.

Grabaciones. El director Manolo Caro asegura que la actriz Verónica Castro está limitada en la improvisación en la comedia.

