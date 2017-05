Se une a Caravana periodista extranjera

Lunes 15 de may 2017, 6:35am

TORREÓN, COAH.-

ASEGURA QUE PROTECCIÓN A ACTIVISTAS Y FAMILIARES 'NO ES SUFICIENTE'

TORREÓN, COAH







Eliana, es periodista "freelance", es uruguaya, pero radica desde hace dos años en México, un país que considera "es como un faro al que no puede dejar de mirar el resto del continente, aquí se expresan todas las problemáticas más graves que en realidad nos aquejan un poco a todos, en mayor o menor medida".

Para la reportera independiente, la protección a activistas y familiares de personas de desaparecidas en México no es suficiente, porque viven entre "mucha tensión, pero les han quitado tanto, que también les quitaron el miedo".

Eliana, -acompañada de su fotógrafo-, decidió unirse a la Primera Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en Vida, que se realiza en cinco municipios de Coahuila, con el fin de rastrear a personas extraviadas en los Servicios Médicos Forenses y en las cárceles.

Durante el viernes y sábado pasado, la joven mujer, se dedicó en Torreón a recabar información acerca de las desapariciones forzadas en Coahuila.

Además, recorrió junto con las familias procedentes de otros estados de la República Mexicana y de países como Estados Unidos, la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas en esta ciudad. También echó un vistazo a la información difundida sobre este tema, en los medios de comunicación locales.

"Creo que el interés periodístico es obvio en este tema por la crisis de Derechos Humanos, las cifras oficiales que indican que México ha llegado a los 30 mil desaparecidos, la misma cifra que tiene la dictadura Argentina, pero bueno, allá estamos hablando de un régimen de facto, en México es un régimen democrático y aumenta la gravedad de la situación", añade.

"Los familiares llegan a las búsquedas después de mucho tiempo de espera, sin avances en las investigaciones, eso es lo que cualquier familia te comenta. No fue algo sencillo, de hecho ellos no prescinden de las autoridades porque hay cosas que no pueden hacer, por ejemplo, en las fosas, en las exhumaciones, eso lo hacen los peritos".

En su opinión, lo que están tratando de hacer los familiares, "es empujar esa justicia que está muy desacostumbrada a realmente hacer investigación".

Agenda Actividades. Actividades. ⇒ Ayer domingo, la caravana internacional partió de Torreón a la ciudad de Saltillo. ⇒ Mañana martes, van a Monclova. Después a Allende y finalizan en Piedras Negras. ⇒ El movimiento lo conforman unas 32 personas.

Independiente. La periodista, estuvo recabando información este fin de semana en Torreón.

