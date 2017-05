El partido lo perdimos en Torreón: De la Torre

Domingo 14 de may 2017, 7:25am

'Chepo' se dice orgulloso de sus jugadores

Directiva y cuerpo técnico de Santos Laguna se mostraron orgullosos de los Guerreros, quienes fueron eliminados con la frente en alto en la cancha del Nemesio Díez.

"Estoy muy orgulloso del equipo, pero el partido (serie) lo perdimos en Torreón, tuvimos errores allá que nos costaron, así como en la última fecha, algunas situaciones para que no entráramos igual", dijo José Manuel de la Torre.

El "Chepo" dio mérito al cancerbero de los Diablos Rojos, de no permitirles avanzar a la semifinal de la Liga MX, tras su gran actuación, pese a recibir tres tantos.

"El equipo lo que hizo en Toluca fue sumamente importante, si no está Talavera se llevan 6 ó 7 (goles) no tengo ningún temor en decirlo".

Por otro lado el "Chepo", no quiso hablar acerca del arbitraje de Marco Antonio Ortiz, por unas situaciones anormales que ocurrieron, como la falta sobre Carlos Izquierdoz y luego indicarle a la banca de Toluca, que Pablo Barrientos estaba al filo de la expulsión en caso de otra falta.

"No he hablado del arbitraje en todo el torneo, pero hemos sido de los equipos más rectos, se habla del Fair Play, donde el encargado de fomentarlo es el árbitro, por las mismas faltas, me expulsaron a dos jugadores en la última fecha".

Pero José Manuel fue más allá y calificó de vergonzoso el trabajo del silbante, indicando que no fue factor clave en la eliminación de la escuadra verdiblanca.

"Para mi fue una vergüenza lo que pasó hoy (anoche), el tiempo que se pierde, las formas como se hace, pero es la responsabilidad de ellos (árbitros), no es argumento y no perdimos por eso, sino por lo de Torreón y la losa grande con la que llegamos".

'merecíamos pasar'

Un sentimiento de impotencia le dejó al paraguayo Osvaldo Martínez, la eliminación de Santos Laguna en la campaña.

"Como jugamos el día de hoy (ayer) merecíamos pasar, hubo un solo equipo en la cancha, fuimos nosotros, pero el primer juego en casa nos pesó, tuvimos muchos errores".

Dijo que en sus compañeros vio el amor a la camiseta y el hambre de querer pasar a la siguiente fase, pero cuatro goles en contra, fue mucho para poder darle la vuelta a la eliminatoria.

"Tendríamos que aplaudirle a Talavera, reconocerle que es un gran portero, gracias a él el equipo no llegó a los goles que teníamos que marcar para pasar, cinco ó seis claras de gol, un travesaño, somos un equipo joven con algunos de experiencia, hay que rescatar lo que está haciendo el 'Chepo'.

'dolidos, pero orgullosos'

Para el capitán Carlos Izquierdoz, Santos Laguna tuvo en el Clausura 2017 18 partidos regulares y solamente uno malo, la ida de los cuartos de final, el cual finalmente les significó la eliminación de la contienda.

"Estamos dolidos, pero orgullos de los compañeros, en el torneo fueron 19 partidos, de los cuales 18 muy buenos, pero un partido malo tiene eso, te deja para hacer un partido perfecto y si no es por Talavera, la historia hubiera sido distinta.

El "Cali" agradeció el apoyo de los aficionados, por las muestras de aliento durante toda la eliminatoria contra los Diablos Rojos.

"Lo mínimo que se merecían, era una demostración de carácter, de huevos y de dejar el corazón dentro de la cancha".

Riestra, orgulloso del equipo

Quien se encontraba con sentimientos encontrados afuera del vestidor albiverde en el Nemesio Díez, era el Vicepresidente de Futbol de Santos Laguna, José Riestra, quien alabó la entrega y actitud de los jugadores.

"La verdad muy orgulloso del trabajo y la entrega, de la forma en que se consiguió el resultado, de cómo se va construyendo el equipo, poco a poco se van poniendo los cimientos que nos den los resultados para un futuro".

Dijo que también les deja una gran reflexión lo de la última semana, aunque se van del Clausura 2017 con la frente en alto, para luego trabajar en lo que viene.

"En la semana continuaremos con nuestras reuniones, para afinar el equipo, seguir preparándolos para conseguir grandes cosas".

Aceptó que habrá interés de otros equipos por hacerse de elementos verdiblancos, además de muchos rumores, sobre todo especulando con Néstor Araujo.



José Manuel de la Torre dirigió su primera liguilla con los Guerreros del Santos Laguna. (Jesús Galindo)

