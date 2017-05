Pondrán freno a líderes partidistas

- El Instituto Nacional Electoral (INE) alista la emisión de lineamientos para regular la presencia de los dirigentes de partidos en spots de radio y televisión, con lo que se pretende evitar el "uso abusivo" de esa prerrogativa.

Aunque aseguran que no hay dedicatoria, los partidos afectados las consideran "antiAMLO" o "antiAnaya", pues son el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el del PAN, Ricardo Anaya, quienes podrían ver acotada su aparición, permanente desde 2015.

Eso ha motivado múltiples litigios en el INE, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Sala Superior de este órgano jurisdiccional.

Según el PRI y el PVEM -además de quejosos en lo particular, incluso militantes del PAN-, hay sobreexposición de su imagen, uso indebido de la pauta y actos anticipados de campaña. Las quejas no han prosperado y ambos dirigentes siguen al aire.

De acuerdo con el TEPJF, si en los promos predomina voz, imagen y nombre de una persona, se puede inferir intención de posicionarla, pero los acusados no son candidatos, no ha iniciado el proceso 2018; no se refieren a éste y no hay prohibición en la ley para que figuren.

Empero, el 2 de noviembre de 2016, el TEPJF ordenó al INE regular el asunto y evitar "situaciones que pudieran implicar un fraude a la Constitución o la ley o abusos del derecho de los partidos y sus dirigentes al uso de sus prerrogativas", además de prevenir y castigar esas conductas.

Se documentó el 4 de abril de 2016 que en cinco meses López Obrador tuvo 218 mil 88 spots y Anaya 674 mil 188 promos.

