CHETES disfruta la música completamente

CIUDAD DE MÉXICO.- Chetes se suma a la lista de los muchos músicos que no acepta las letras del reguetón, sin embargo no descartaría trabajar en dicho género.

Pese a que no es su estilo, el exintegrante de Zurdok asegura que las nuevas canciones que han salido en el estilo musical catalogado como reguetón pop urbano, sólo han despuntado por moda o popularidad, pero si encontrara una buena composición no descartaría esos sonidos completamente.

A criterio del intérprete, ningún género es malo o bueno, lo que importa son las letras, y para él no ha salido ninguna que valga la pena: "No he escuchado buenas canciones en estos ritmos que, a mi parecer, se concentran en cosas que yo no valoro mucho; Chetes siempre se ha enfocado más a las melodías".

Chetes se consolidó en el mundo de la música a muy temprana edad en el grupo Zurdok, en donde su participación como compositor le abrió las puertas para saber que se dedicaría a crear música toda su vida.

Veinte años después, Luis Gerardo, mejor conocido como Chetes, celebró su carrera en el Teatro Metropólitan el 12 de mayo, donde interpretó éxitos como Completamente, Que me maten, entre otros.

Antes de su primer disco como solista, Chetes inició un proyecto independiente totalmente en inglés, titulado, Vaquero (2004), con el cual demostró tener capacidad para hacer música en otro idioma; a la par en su faceta de compositor colaboró con temas para cantantes de la talla de Cecilia Toussaint, Jumbo, Zoé, Benny Ibarra, Erik Rubín y Aleks Syntek, por mencionar algunos.

En el 2006, Chetes emprendió su viaje como solista con su primer disco Blanco fácil, material que le abrió las puertas de Norteamérica y Europa, marcando el sello melódico que lo ha caracterizado a lo largo de sus 20 años de trayectoria.

Después de esta pausa, el regiomontano regresa a los escenarios con su más reciente material discográfico Stereotipos, disco en el que destaca el sencillo con el que abrió este 2017, titulado Nosotros dos, tema que le compuso a su esposa para celebrar 11 años de matrimonio.

"Es la canción más romántica del disco (Nosotros dos), continúa con mi sello personal, algo que me caracteriza; obviamente se lo compuse a ella (su esposa), y espero que el público lo disfrute tanto como yo al componerlo", detalla.

El video de este sencillo cuenta con la participación de su esposa, y desde su estreno en su canal de YouTube, el pasado 2 de febrero, ya tiene más de 50 mil reproducciones, y miles de descargas en plataformas digitales.

Chetes quiere celebrar en grande por lo que contó con invitados especiales en dicho evento tales como, Carla Morrison, Gil Cerezo (Kinky), Alejandro Rosso (Pastilina Mosh), Luis Humberto (Enjambre) y Rodrigo Guardiola (Zoé).

Como sorpresa para todos sus seguidores, se grabó el concierto para ser lanzado en CD y DVD; la producción será llevada por la misma empresa con la que ha trabajado varios de sus videos.

"Estoy muy contento de que se haya concretado (el proyecto audiovisual); voy con mucho entusiasmo a documentar esta parte tan importante de mi carrera. Esta presentación se presta para hacerlo".

Como parte de con esta gira de sus 20 años de música, el intérprete tiene ya varias fechas confirmadas en la República Mexicana que irá revelando en sus redes sociales.

Para cerrar este año con broche de oro el cantautor reveló que tiene planes de sacar un nuevo disco, luego de que este tiempo de pausa le sirviera para componer por lo escribió canciones inéditas que están listas para ser grabadas en el estudio.

