Por fin deja de haber impunidad: exsíndica

REACCIONAN ANTE SENTENCIA AL EXTESORERO MUNICIPAL

Sobre la orden de aprehensión girada en contra de Pablo Chávez Rossique, Natalia Virgil, quien fuera síndica de minoría en esa administración, dijo que el extesorero de Eduardo Olmos se acostumbró tanto a la impunidad que creyó que podría ganar a cualquier instancia gubernamental, pero se le insistió en diversas ocasiones en que regresara el recurso que se cobró indebidamente a un contribuyente y no cumplió.

"El tesorero siempre se jactaba de que podía todo y que no le interesaba atender a la autoridad", comentó la exsíndica.

Pablo Chávez Rossique además es el representante legal de la firma que lleva el proceso de Simas en contra de la empresa Ecoagua por la rescisión del contrato de la planta tratadora de aguas residuales.

Virgil señaló que el recurso se cobró pero se utilizó en otros temas y ya no se regresó, y eso le trajo esta consecuencia.

"Lo que pasa es que se acostumbran tanto a la impunidad que llegan a creer que van a poder contra todas las instancias gubernamentales y judiciales, en este caso se le dijo y se le dijo y no pagó, si tenía o no dinero pues no lo pudo demostrar, al final de cuentas es un caso donde por fin deja de haber impunidad", expresó.

En su momento, Virgil denunció en diversas ocasiones que había desvío de recursos e indicó que prueba de ello es la deuda que se incrementó considerablemente, comenzando por el pago del edificio de la presidencia municipal a través del gobierno del estado de Coahuila.

"Ojalá y sigan teniendo más asuntos para que, los que se sienten a gobernar o a hacer equipo con los alcaldes, tomen su trabajo en serio y con honestidad", dijo.

Por su parte, Miguel Mery, quien se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento, consideró que se deben seguir su curso los procesos que correspondan.

"Que se sigan las causas legales que se tienen que seguir frente al juicio que se le está imputando", comentó el candidato del PRI.



Proceso. Sentencia de 10 años de prisión obtuvo la PGR contra el extesorero, Pablo Chávez. (ARCHIVO)

