Repuntan las quejas contra el alumbrado

De enero a marzo de este año, el servicio de Alumbrado Público recibió 408 reportes por fallas, casi el 73 por ciento de las quejas presentadas durante 2016 y poco más de la mitad de las recibidas en el segundo semestre de 2015.

Según el portal de Datos Abiertos publicado por el Ayuntamiento de Torreón en su dirección web www.torreon.gob.mx, en el apartado "Reportes Ciudadanos Mensuales de Alumbrado Led" la demanda principal de la ciudadanía es la reposición o reparación desde una lámpara hasta sectores completos, con más de 350 reportes de los 408. Otros motivos fueron la reinstalación de arbotantes, postes ladeados, cables expuestos, reinstalación de luminarias y arbotantes encendidos durante el día, entre otros.

Del total de reportes, 68 no fueron atendidos. Durante 2016 fueron 559 reportes de alumbrado público, de las cuales 110 no fueron atendidos, pues no hay registro en el documento. Mientras que en 2015 las quejas recibidas fueron 726, pero únicamente del segundo semestre, pues son los únicos datos disponibles. De estos reportes cerca de 200 no tienen registro de atención otorgada por parte de la autoridad.

Cabe mencionar que el registro que publica el Ayuntamiento es referente únicamente a las quejas que se reciben en presidencia, pues la Concesionaria del Alumbrado Público de Torreón (CAPT), filial de Construlita y encargada de dar el servicio, cuenta con sus propios mecanismos para recibir las quejas y brindar la atención.

La CAPT recibe los reportes a través de las redes sociales Facebook y Twitter @CaptTorreón y la página web www.capt.mx

También tiene en servicio un call center con el número telefónico 747-97-27.

El programa "Torreón Iluminado al 100'', con el que se realizó la reconversión tecnológica de la totalidad del alumbrado público de la ciudad de lámparas de vapor de sodio a luz led, inició a principios del mes de septiembre de 2014, un año después concluyó con la entrega de las más de 57 mil luminarias con tecnología led.

Con estas lámparas "los proveedores garantizan un ciclo de vida de entre 5 y 10 años para las lámparas, el municipio espera que estas funcionen al 100% durante los años previstos, y la población, conociendo que la inversión fue elevada, espera recibir beneficios tanto en iluminación, como en complementarios derivados del ahorro", refiere un artículo del Instituto Municipal de Planeación sobre la Infraestructura a base de Tecnología Led en Torreón.

Además con la reconversión, las autoridades buscaron mejorar y garantizar el servicio a la ciudadanía, que estuvo olvidado por la administración antecesora, a un costo alto, pues el convenio firmado con la empresa concesionaria Construlita Lighting Internacional fue de 3 mil millones de pesos, mismos que se pagarán en 15 años. Sin embargo el costo no garantizó la calidad, según el número de quejas recibidas.

Reportes Según el portal de Datos Abiertos: Según el portal de Datos Abiertos: ⇒ De enero a marzo de este año la ciudadanía ha reportado más de 400 fallas en el servicio de alumbrado público. ⇒ En 2016, el total de reportes que recibió el Ayuntamiento fue de 559. ⇒ En el segundo semestre de 2015, fecha en que inicia el conteo de reportes publicado por el portal de datos, la cifra fue de 726 reportes.

Fallas. Ciudadanos hacen reportes de fallas de lámparas led recién instaladas. En este año son más quejas recibidas por el Ayuntamiento.

