Urge Guadiana a la PGR acelerar investigaciones por desvíos de recursos en Coahuila

Sábado 13 de may 2017, 10:02pm

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

PIEDRAS NEGRAS, COAH







COMENTAR

Armando Guadiana Tijerina, candidato a la gubernatura de Coahuila por Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), urgió a la Procuraduría General de la República (PGR) acelerar las investigaciones correspondientes por la denuncia presentada en 2015 por el desvío de recursos en Coahuila; donde se involucra el Grupo Trade.

Lo anterior, tras darse a conocer a nivel nacional la pérdida de 150 millones de pesos, durante la actual Administración Estatal que encabeza Rubén Moreira Valdez, correspondientes a un supuesto depósito realizado en Ficrea. Ya que dicha financiera informó al Estado que no recibió depósito alguno; según reveló Grupo Reforma.

La representación legal de Ficrea, actualmente en liquidación, dio a conocer que los recursos procedentes del Gobierno de Coahuila fueron transferidos a cuentas de Leadman Trade S. A. de C. V. y de Baus and Jackman Leasing S. A. de C. V.; ambos fondos de inversión manejados por Rafael Olvera Amezcua.

Por tal situación, Guadiana Tijerina recordó que en julio de 2016 presentó una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, en contra del Gobierno de Coahuila por operaciones con recursos de procedencia ilícita; ante el pago de 815 millones de pesos del Gobierno de Coahuila a la empresa Leadman Trade por la compra de aviones inexistentes y autos chatarra con reporte de robo.

“Es claro que los hermanos Moreira beneficiaron por algún interés económico las empresas de Rafael Olvera Amezcua, eso es lo que se debe investigar ya que estamos hablando de casi mil millones de pesos del erario coahuilense que fueron desviados por Humberto y Rubén Moreira”, expresó el candidato a la gubernatura por MORENA.

Armando Guadiana resaltó que Ficrea y Leadman Trade pertenecen a las empresas que manejaba Rafael Olvera Amezcua, hoy prófugo de la justicia. Y consideró muy sospechoso que las Ficrea y sus filiales se vieron beneficiadas por los Gobiernos que encabezaron Humberto y Rubén Moreira.

“Es preocupante que el Gobierno no investigue estas acciones, pedimos de manera urgente que, así como se está actuando contra Duarte en Veracruz, se investigue a los Moreira en Coahuila; hoy se confirmó que ambos operan bajo el mismo sistema corrupto, por ello llamo al Dr. Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR a retomar las investigaciones y hacer justicia a los coahuilenses”, puntualizó.

Destacó que sigue estancada la denuncia que presentó en la PGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y en ese sentido urgió a las autoridades a reactivar las investigaciones, se castigue a Humberto y Rubén Moreira, así como a funcionarios involucrados en estos desvíos.



“Es claro que los hermanos Moreira beneficiaron por algún interés económico las empresas de Rafael Olvera Amezcua, eso es lo que se debe investigar ya que estamos hablando de casi mil millones de pesos del erario coahuilense que fueron desviados por Humberto y Rubén Moreira". (ESPECIAL)

Etiquetas: elecciones coahuilaGUADIANA

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...