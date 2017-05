Audios filtrados deben denunciarse: Mary Telma

Sábado 13 de may 2017, 8:10pm

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Los audios filtrados de distintos candidatos deberían traducirse en un acto de denuncia ante las autoridades correspondientes y no “meros chismes de pasillo”, dice la candidata del PRD a la gubernatura del Estado, Mary Telma Guajardo.

“Como son cómplices se conocen sus cosas, esperan estos momentos para ventilarlos, pero que mal, esto debería de ser un acto de denuncia, en su justa dimensión, ante las autoridades correspondientes y no meros chismes de pasillo, porque si no lo hacen ante las autoridades no tiene impacto más que el ver quien dice cosas peores sobre del otro”.

Mary Telma Guajardo se reunió hoy por la tarde con docentes de la Laguna en un hotel de la ciudad, para celebrar por adelanto su día.

Referente a los maestros, dijo que entre sus propuestas principales están investigar la quiebra del sistema de pensiones y del servicio médico de la Sección 38 del SNTE para castigar a los responsables “que son los líderes sindicales ya sabemos”.

Añadió que van por un “rescate al cien por ciento las pensiones, vamos a hacer que todos los centros de hospitales de salud del magisterio, los centros recreativos de antaño que eran ejemplo a nivel nacional, van a volver a hacer lo que era antes”.



Mary Telma Guajardo se reunió hoy por la tarde con docentes de La Laguna en un hotel de la ciudad, para celebrar por adelanto su día. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: elecciones coahuilamary telma

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...