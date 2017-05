También en IMSS carecen de vacunas

Sábado 13 de may 2017, 8:02am

Derechohabientes denuncian la problemática

En las clínicas del IMSS de Torreón también hay desabasto de vacunas; se trata de la BCG (Bacilo Calmette-Guerin) y la Triple Viral (SRP). La primera, previene la tuberculosis y se inyecta en el brazo derecho a los recién nacidos y la segunda, se aplica en el brazo izquierdo para proteger a los niños contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis.

Javier, es uno de los derechohabientes que denunció esta problemática. "El niño cumple el 18 de mayo un mes de nacido, en el IMSS no le pusieron su vacuna BCG, nos mandaron al ISSSTE, el ISSSTE nos dice que está dando preferencia a los derechohabientes por lo mismo de que no tienen, ya hemos preguntado en todos lados y no", comentó.

Lo mismo, le sucedió en el Hospital General de Torreón y en el Hospital Militar. "En el Hospital Militar nos habían dicho que estaban poniendo, pero se les acabó. En ningún lado nos contestan, también marcamos al Hospital General, pero allá tampoco", mencionó.

La queja, también la hizo Rosalba, otra usuaria del Seguro Social y madre de un pequeño. Argumentó que la han traído "en puras vueltas" y que también ha acudido a los Centros de Salud y a medios privados, pero la respuesta es la misma: no hay dosis.

"Nos dicen los doctores que no somos los únicos, que hay muchas personas batallando con estas vacunas. Lo veo muy mal porque tanto niño que está naciendo ahorita", resaltó.

A ambos, y luego de que acudieron al Instituto Mexicano del Seguro Social, les proporcionaron el teléfono 7-29-08-00 con la extensión 41655 para que llamaran y preguntaran durante los siguientes días por la disponibilidad de las vacunas.

Ayer, El Siglo de Torreón realizó un recorrido por los consultorios de Medicina Preventiva en la clínica 16 del IMSS y se corroboró la situación. "Puede venir a finales de mes, dese una vuelta y si no consiguen puede ir a un centro de salud. Ahí en su cartilla vienen las vacunas", decía el personal médico a los padres de los menores.

Cabe hacer mención, que este medio, buscó al área de comunicación del Seguro Social en Coahuila para conocer su postura, sin embargo, hasta la tarde de ayer viernes no se obtuvo respuesta.

Recientemente se publicó que durante la Primera Semana Nacional de Salud, el personal del Hospital General de Matamoros que participó en las brigadas, decidió ya no hacer recorridos debido a que faltaban estas mismas vacunas.

Sobre este caso, la Jurisdicción Sanitaria seis, informó que "el desabasto de vacunas es un problema de la federación que también se presentó a nivel mundial".

Carencias

Reconocen problema.

- La Jurisdicción Sanitaria seis, reconoció el desabasto de vacunas.

- Lo anterior tras la denuncia que hicieron brigadistas de salud que realizaban recorridos en Matamoros para aplicar las vacunas.

- Incluso, dijeron que durante la Primera Semana Nacional de Salud, el Hospital Militar les prestó algunas dosis.



Servicio. El Siglo de Torreón, realizó ayer un recorrido en la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social. En los consultorios de Medicina Preventiva, fue que se confirmó el desabasto. (ANGÉLICA SANDOVAL)

