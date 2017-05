Shakira anuncia El Dorado, su nuevo disco

Especial

Miami, EU.- La cantante colombiana Shakira anunció ayer que el próximo 26 de mayo lanzará su nuevo álbum El Dorado, título que según leyendas colombianas, era una ciudad que guardaba tesoros y que nunca fue encontrada por los colonizadores españoles.

La barranquillera ha escondido tesoros en este nuevo álbum para que sus fanáticos de todo el mundo los descubran visitando ShakiraElDorado.com, señaló un comunicado de la disquera Sony.

El álbum contiene 13 canciones de las cuales cuatro ya se han convertido en éxitos: La bicicleta, con su compatriota Carlos Vives; Chantaje con el también colombiano Maluma; Deja vu con Prince Royce, y el más reciente sencillo Me enamoré, en donde cuenta su historia de amor con Gerard Piqué.

Otras canciones de este nuevo disco son: Nada, Amarillo; Perro fiel (junto a Nicky Jam), Trap (con Maluma), Comme moi (con el francés Black M) y Toneladas.

Así como tres canciones en inglés llamadas When a Woman (Cuando una mujer), Coconut Tree (El cocotero) y What we Said (Lo que dijimos), al lado de Magic!

El creador del arte de la portada del disco es Jaume de Laiguana, quien además fue el director de los videos La bicicleta y Chantaje, entre otros trabajos recientes al lado de la superestrella barranquillera.

El Dorado es su primer disco en español desde Sale el sol (2010) y el primer disco en general desde Shakira (2014), disco en inglés. El disco entró en preventa a partir del 12 de mayo.

Su última gira musical, Sale el Sol World Tour, recaudó más de 220 mil dólares, y logró reunir a más de cuatro millones de personas, siendo la segunda gira consecutiva de Shakira en lograr esto.

Shakira además es el nombre de una marca de perfumes que la artista promociona en colaboración con la compañía de moda y perfumes española Puig.

Lanzamiento. La última producción discográfica de la cantante colombiana estará a la venta a partir del próximo 26 de mayo.

