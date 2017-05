Sentencian a 10 años a extesorero de Torreón

Sábado 13 de may 2017, 3:52am

LA PROCURADURíA GENERAL DE LA REPúBLICA ESTá EN SU BúSQUEDA

Sentencia de 10 años de prisión obtuvo la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) Delegación Estatal Coahuila; contra Pablo Chávez Rossique extesorero del Ayuntamiento de Torreón en la administración 2010-2013 del priista Eduardo Olmos.

El Juez Primero de Distrito en la Laguna dictó sentencia condenatoria de prisión y una multa de 12 mil 276 pesos, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos e inhabilitación por diez años para obtener otro cargo, empleo público; por la comisión del delito de violación a la Ley de Amparo en su Artículo 267, por incumplimiento a una sentencia de amparo, recaída en un juicio de amparo.

Chávez Rossique, quien de momento se encuentra sustraído de la acción de la justicia ya está siendo buscado por las autoridades para dar cumplimiento a la sentencia que se le impuso.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el martes 10 de diciembre de 2013, por mayoría de votos el cabildo de Torreón acordó separar de su cargo a Chávez Rossique cinco días naturales a partir del miércoles 11 al lunes 16 de diciembre, con la intención de sentar un precedente de cumplimiento a la Ley de Fiscalización Superior de Coahuila, que de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE), se violó porque no se presentaron en tiempo los informes de Avance de Gestión Financiera del primero y segundo trimestre del año, señaló en dicha ocasión el exalcalde Eduardo Olmos.

El viernes 16 de enero de 2015, el extesorero solicitó un amparo a causa de una segunda orden de aprehensión librada en su contra. Respecto a esta segunda orden de aprehensión girada en su contra por un juez federal en la última semana de diciembre de 2014, Chávez Rossique declaró ayer: "estamos preparando nuestra defensa con una demanda de amparo ampliada porque el señalamiento es el mismo, desacato judicial''. De acuerdo con la Ley de Amparo, el desacato judicial "no es un delito grave y el inculpado puede enfrentar el proceso bajo fianza y en libertad".

La primera orden de aprehensión girada por un juez federal contra Chávez Rossique, fue dos meses después de que se cumplió un año de que la SCJN falló a favor de un ciudadano al que se le cobraron 700 pesos de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y el extesorero no lo pagó en el tiempo ordenado.

Ante esta segunda orden de aprehensión, Chávez consideró en aquella ocasión que "es injusto que se me pretenda enjuiciar por una situación no imputable a la Tesorería Municipal, tampoco a mi capacidad como administrador''. Dijo que "no hubo indolencia de mi parte''.

Archivo

Sentencian. A 10 años de prisión a extesorero de Torreón Pablo Chávez Rossique.

