Rechazan nombramiento de Magistrado

Sorpresa y malestar causó entre los abogados de La Laguna de Coahuila, el nombramiento de Adrián González Hernández, como Magistrado de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Torreón, toda vez que en la región hay funcionarios con carrera judicial, antigüedad, experiencia y capacidad para ocupar dicho puesto, declaró el abogado Fernando Rangel de León, presidente de la Asociación de Exalumnos de la UNAM en La Laguna.

El especialista en Derecho, expuso que el recién nombrado Magistrado, no conoce la ciudad ni lo conocen y llevará un tiempo adaptarse a este medio judicial, “que es diferente al de allá”, aunado al hecho que no había necesidad de removerlo como juez en Saltillo. “No es tanto que sea de allá, sino porque aquí en La Laguna hay funcionarios del Poder Judicial que reúnen el perfil requerido para ocupar la Magistratura y merecen ocupar dicho cargo”.

Como se dio a conocer en este medio, Adrián González, como juez en Saltillo en 2012, llevó el proceso del ex Tesorero de Humberto Moreira y operador del llamado “Moreirazo”, Javier Villarreal Hernández, quien un año antes había sido encarcelado por uso de documentos falsos para obtener la mayor parte de los créditos de la “Megadeuda” por 36 mil millones de pesos, que fue puesto en libertad bajo fianza al día siguiente y contra quien el recién Magistrado libró una orden de reaprehensión por no haberse presentado a la firma en el Juzgado, la que no ha podido ejecutarse por encontrarse preso en Texas.

Esa actuación del ahora Magistrado como Juez en Saltillo, en el caso de la “Megadeuda”, es lo que lo hace más “destacado” como nuevo Magistrado en Torreón, considera Rangel de León tras mencionar que otro funcionario judicial importado de Saltillo, es Luis Martín Granados Salinas, Magistrado del Segundo Tribunal Distrital en Torreón, “quien por seguir residiendo en la capital, sus frecuentes viajes lo hacen desatender sus funciones”.



