María Elena Leal recuerda a Lola

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Por sexta ocasión María Elena Leal Beltrán se encuentra en la Comarca Lagunera para rendirle homenaje a su mamá Lola Beltrán.

Año con año, Pablo Lira y sus amigos realizan el tributo a la cantante en el que María Elena forma parte; la cantante visitó El Siglo de Torreón para hablar del evento que será esta noche.

"Me siento muy muy feliz y pues evidentemente es una tradición pues no se da por sí sola, yo creo que aquí es muy importante de verdad darle el lugar a quien se merece en este caso a mi querido amigo Pablo Lira, quien es de la Comarca Lagunera y quien desde hace 21 años y ya con 26 homenajes sigue honrando la memoria de Lola Beltrán", explicó María Elena.

El tradicional Homenaje a Lola se contó con el talento del Mariachi del Grupo Impulsor, Karime Salas, Melany Sifuentes, Cindy Viesca, entre muchos otros artistas.

"Pues yo creo que esto que está sucediendo es producto primero por la tenacidad de que existan o no apoyos, Pablo ha salido adelante a lo largo de los años con tropiezos y el objetivo se ha cumplido, que es llevarle al público el espectáculo donde se recuerde a mi mami, se canten las canciones que ella interpretó, donde se le dé el valor al mariachi, en este caso el Grupo Impulsor y sobre todo de que estamos hablando de un espectáculo donde puede estar presente toda la familia. Eso es muy importante que además podamos ser el medio para que la familia se una", expresó la hija de la fallecida cantante.

Ayer en el Teatro Alberto M. Alvarado se realizó el primero de los dos tributos en memoria de la cantante de música ranchera.

Esta noche, Pablo Lira junto a María Elena se presentarán en el Teatro Dolores del Río de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio a las 20:00 horas totalmente gratis.

Durante el evento los asistentes disfrutarán canciones tan memorables como Cucurrucucú paloma, Cielito lindo, Si nos dejan, No volveré, El sinaloense, Cielo rojo, entre otras.

Por otra parte, con motivo del mes del Día de las madres, María Elena comentó qué es lo que más extraña de su mamá a 21 años de su fallecimiento.

"Lo que más extraño de ella es su presencia, el no verla, no escucharla, sus besos, sus abrazos, el que me haga de comer, me dé consejos, quien me regañe. Todo lo que es una mamá, la verdad es que no valoramos las cosas hasta que las perdemos, desgraciadamente los hijos pensamos que vamos a tener a nuestros padres eternamente, quizás no tomamos esa conciencia de que cada instante debe ser aprovechado".

Por último, Leal hizo una atenta invitación a los laguneros.

"Quiero invitarlos para que festejen a las mamacitas para que estén hoy con nosotros y bueno les garantizamos que se la van a pasar muy bien, donde vamos a recordar a una de las máximas cantantes de nuestro país", finalizó María Elena.



Tributo. La hija de la fallecida cantante realizó dos homenajes en memoria de Lola ‘La Grande’ junto a Pablo Lira.

Etiquetas: María Elena LealLola Beltrán

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...