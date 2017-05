Se duplican homicidios en mes de abril

Viernes 12 de may 2017, 3:52am

EL SIGLO DE TORREÓN

En el mes de abril se dispararon los homicidios en Torreón a más del doble del mes anterior. El 2017 presenta un incremento del 40.7 por ciento en el número de víctimas en el primer cuatrimestre, con respecto al mismo período del año pasado.

Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, dijo que se registraron 27 homicidios dolosos en los primeros cuatro meses de 2016, que en el 2017 ya son 38.

"Oficialmente ya tenemos lo que es el cierre de abril, en Torreón se registraron 14 homicidios en el mes de abril, contra 7 en el mes de abril de 2016, aquí podemos ver que se incrementó, si ya hacemos un conteo del mismo período, del cuatrimestre de 2016 a 2017, es un aumento del 40 por ciento", explicó.

Señaló que en el mes de enero fueron 11 los homicidios dolosos que se registraron, 7 en febrero, 6 en marzo y 14 en abril, de acuerdo a los datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC), mientras que en el 2016 fueron 7 en enero, 6 en febrero, 7 en marzo y 7 en abril, lo que sin duda implica un aumento en este delito de alto impacto, para la ciudad de Torreón.

Zamarripa consideró que el incremento es preocupante, pero indicó que la autoridad ha ofrecido más información, en términos de publicar cuántos son los homicidios, cuántos han sido esclarecidos, cómo van las investigaciones, pues ello también habla del nivel de impunidad en este delito en particular.

"Antes no se daba a conocer, pero hoy forma parte de una exigencia de la sociedad civil, obviamente es que no existan, porque eso lastima a muchas familias, pero que no se lastime también el nivel de impunidad", expresó.

El director del CCI dijo que se mantendrán atentos a las cifras del mes de mayo.

Archivo

Estrategia El director del CCI dijo que: El director del CCI dijo que: ⇒ Se han propuesto cambios en la estrategia. ⇒ Consideró que las modificaciones que se han hecho han sido positivas, en términos de la seguridad. ⇒ Señaló que en la mayoría de las averiguaciones previas (carpetas de PGJEC) sólo hay una víctima.

Seguridad. En este año se han incrementado considerablemente los homicidios dolosos en la ciudad de Torreón.

Etiquetas:

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...